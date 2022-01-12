Yarın Balıkesir ve Bursa’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Balıkesir ve Bursa’da okullar kar tatili olacak mı?

Ülkemizin büyük bir bölümünde etkisini göstermeye devam eden kar yağışları sebebiyle binlerce vatandaş "Yarın Balıkesir ve Bursa'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarla sıcaklıkların yüksek oranda düşeceği ve birçok ilde ise kar yağışı etksini göstereceği bildirilmişti. Bunun üzerine ise Valilikler tarafından kar tatili açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. Peki, 13 Ocak 2022 Yarın Balıkesir ve Bursa'da okullar tatil mi? Balıkesir ve Bursa'da okullar kar tatili olacak mı? İşte detaylar…