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Haberler Yaşam Yarın Balıkesir ve Bursa'da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Balıkesir ve Bursa'da okullar kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 15:37 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 15:44

Yarın Balıkesir ve Bursa'da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Balıkesir ve Bursa'da okullar kar tatili olacak mı?

Ülkemizin büyük bir bölümünde etkisini göstermeye devam eden kar yağışları sebebiyle binlerce vatandaş "Yarın Balıkesir ve Bursa'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarla sıcaklıkların yüksek oranda düşeceği ve birçok ilde ise kar yağışı etksini göstereceği bildirilmişti. Bunun üzerine ise Valilikler tarafından kar tatili açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. Peki, 13 Ocak 2022 Yarın Balıkesir ve Bursa'da okullar tatil mi? Balıkesir ve Bursa'da okullar kar tatili olacak mı? İşte detaylar…

Yarın Balıkesir ve Bursa’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Balıkesir ve Bursa’da okullar kar tatili olacak mı?

Balıkesir ve Bursa ve birçok ili etkisi altına alan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları her türlü yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği şeklinde uyarılarda bulundu. Bu ilimizde yaşayan öğrenci ve veliler gün içerisinde "Yarın Balıkesir ve Bursa'da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Yarın 13 Ocak 2022 Balıkesir ve Bursa'da okullar tatil olacak mı, oldu mu? İşte detaylar…

Yarın Balıkesir ve Bursa’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Balıkesir ve Bursa’da okullar kar tatili olacak mı?

BALIKESİR VE BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Balıkesir ve Bursa Valiliği'nden henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. 13 Ocak Perşembe günü Balıkesir ve Bursa ili için kar tatili açıklaması bulunmuyor. Ancak konu ile ilgili detaylar geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Yarın Balıkesir ve Bursa’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Balıkesir ve Bursa’da okullar kar tatili olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yarın Balıkesir ve Bursa’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Balıkesir ve Bursa’da okullar kar tatili olacak mı?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yarın Balıkesir ve Bursa’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Balıkesir ve Bursa’da okullar kar tatili olacak mı?

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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