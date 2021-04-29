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Haberler Yaşam Yarın bankalar açık mı kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:54

kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu?

29 Nisan 2021 Perşembe bugün saat 19:00'dan itibaren tam kapanma yani kesintisiz uygulaması başlayacak. Bu kapsamda; bankalarda işleri olan vatandaşlar rahatlıkla işlemlerini halledebilmek amacıyla , sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. tam kapanma genelgesi ile de netlik kazandı. Bu kapsamda; ? kapalı mı? İşte genelge detayları!

Yarın bankalar açık mı kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu?

17 günlük tam kapanma süreci için geri sayım başladı. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri aralığını kapsayacak olan tam kapanma süreci nedeniyle tarafından genelge yayınlandı. Genelgeye göre; sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve kurumlar belli oldu. Öte yandan bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler ise banka çalışma saatlerini merak ediyorlar. Buna göre; kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Tam kapanma genelgesi ile !

Yarın bankalar açık mı kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu?

TAM KAPANMA NE KADAR SÜRECEK?

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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Yarın bankalar açık mı kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu?

KAPALI OLACAK İŞLETMELER

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofisler kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

Yarın bankalar açık mı kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu?

TAM KAPANMADA BANKALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde bankalar da yer aldı. genelgesine göre; Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezleri ile çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)'' yasakta muaf olacaklar ve kapanma süresince çalışabilecekler.

Yarın bankalar açık mı kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu?

Bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları yönetim tarafından belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile hizmet verecek.

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