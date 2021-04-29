Yarın bankalar açık mı kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu?

29 Nisan 2021 Perşembe bugün saat 19:00'dan itibaren tam kapanma yani kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulaması başlayacak. Bu kapsamda; bankalarda işleri olan vatandaşlar rahatlıkla işlemlerini halledebilmek amacıyla yarın bankalar açık mı, sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu gibi çeşitli sorulara yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile banka çalışma saatleri de netlik kazandı. Bu kapsamda; tam kapanmada bankalar çalışıyor mu? Tam kapanmada bankalar açık mı kapalı mı? İşte genelge detayları!