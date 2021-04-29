17 günlük tam kapanma süreci için geri sayım başladı. 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri aralığını kapsayacak olan tam kapanma süreci nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlandı. Genelgeye göre; sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve kurumlar belli oldu. Öte yandan bankalarda işlemlerini halletmek isteyenler ise banka çalışma saatlerini merak ediyorlar. Buna göre; yarın bankalar açık mı kapalı mı? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında bankalar çalışıyor mu? Tam kapanma genelgesi ile banka çalışma saatleri!