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Haberler Yaşam YARIN BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl'de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 20:53 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 20:55

YARIN BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl'de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Bingöl'de kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilerken, binlerce öğrenci ve veli, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyordu. Peki, 13 Şubat Perşembe Bingöl' de yarın okullar tatil mi?

YARIN BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl’de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, öğrenciler ve velilerin okulların tatil edilip edilmeyeceği konusundaki merakını artırdı. Konuyla ilgili Bingöl Valiliği'nden açıklama geldi. Peki, 13 Şubat Perşembe günü Bingöl'de okullar tatil mi? İşte detaylar…

YARIN BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl’de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

BİNGÖL'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Şubat 2025 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

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YARIN BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl’de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda Bingöl genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle, kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, Bingöl merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 13 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır.

YARIN BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl’de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

HAVA DURUMU NASIL OALCAK?
Bingöl Valiliği, 13 Şubat 2025 Perşembe günü sabahın erken saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Bu nedenle, Bingöl merkez ve ilçelerindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

YARIN BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl’de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!
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