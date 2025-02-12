YARIN BİNGÖL’DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl’de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda Bingöl genelinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle, kar yağışı, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, Bingöl merkez ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 13 Şubat 2025 tarihinde idari izinli sayılacaktır.