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YARIN BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl'de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
20:55
YARIN BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Bingöl'de okullar var mı, yok mu? Valilikten açıklama geldi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre, Bingöl'de kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz yönde etkilerken, binlerce öğrenci ve veli, 13 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyordu. Peki, 13 Şubat Perşembe Bingöl' de yarın okullar tatil mi?