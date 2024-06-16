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YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
17:17
YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?
Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayramda Borsa İstanbul çalışma saatleri 2024 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günlerinde işlem yapılıp yapılmayacağı yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bu noktada ''Yarın borsa açık mı kapalı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşlemleri olan kişiler tatil takvimi araştırmasına çıktı. Peki, 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? İşte bayramda borsa açık mı, tatil mi sorusunun yanıtı…