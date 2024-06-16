YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?

Yarın borsa açık mı, kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başladı ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Hisse sahipleri ve yatırımcılar sorgulamalara başladı. Bayramda borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul çalışma saatleri kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile belli oldu. Peki, 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? İşte, detaylar…