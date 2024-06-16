Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?
Giriş Tarihi: 16.06.2024 17:17 Güncelleme Tarihi: 16.06.2024 17:17

YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?

Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte bayramda Borsa İstanbul çalışma saatleri 2024 ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Resmi tatil olarak değerlendirilen bayram günlerinde işlem yapılıp yapılmayacağı yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bu noktada ''Yarın borsa açık mı kapalı mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. İşlemleri olan kişiler tatil takvimi araştırmasına çıktı. Peki, 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? İşte bayramda borsa açık mı, tatil mi sorusunun yanıtı…

YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?

Yarın borsa açık mı, kapalı mı sorusu yanıt arıyor. Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran Pazar günü başladı ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Hisse sahipleri ve yatırımcılar sorgulamalara başladı. Bayramda borsa açık mı, tatil mi, çalışıyor mu soruları gündemdeki yerini aldı. Borsa İstanbul çalışma saatleri kurum tarafından yayımlanan resmi tatil günleri takvimi ile belli oldu. Peki, 17-18-19 Haziran 2024 Kurban Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu? İşte, detaylar…

YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul da özel bankalar gibi kapalı olacak.

Buna göre 17-18-19 Haziran 2024 Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri resmi tatil dolasıyla borsada işlem yapılamayacak.

20 ve 21 Haziran günleri ise Borsa İstanbul açık olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa, 20 Haziran 2024 Perşembe günü yeniden işlem görmeye başlayacak.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle Borsa İstanbul'da işlem takas tarihleri değişti. Borsa, bayram süresince kapalı olacağı için Perşembe günü yapılan işlemler 20 Haziran'da, cuma günü yapılan işlemler ise 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ 2024

1 Ocak 2024, Pazartesi Yeni Yıl Tatili Kapalı

9 Nisan 2024, Salı Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar

10-11-12 Nisan 2024, Çarşamba-Perşembe-Cuma Ramazan Bayramı Kapalı

YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI? 17-18-19 Haziran 2024 Bayramda Borsa İstanbul çalışıyor mu, tatil mi, işlem yapılıyor mu?

23 Nisan 2024, Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

1 Mayıs 2024, Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

19 Mayıs 2024, Pazar Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

SON DAKİKA