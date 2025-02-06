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YARIN GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Gümüşhane'de okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
20:16
YARIN GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Gümüşhane'de okullar var mı yok mu?
Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların durumu merak ediliyor. Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada il genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edeceği açıklandı ve "Yarın Gümüşhane''de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı son dakika belli oldu. Peki; 7 Şubat Cuma Gümüşhane okul var mı yok mu? İşte, Valilik açıklaması.