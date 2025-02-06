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Haberler Yaşam YARIN GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Gümüşhane'de okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 20:13 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:16

YARIN GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Gümüşhane'de okullar var mı yok mu?

Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların durumu merak ediliyor. Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada il genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edeceği açıklandı ve "Yarın Gümüşhane''de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı son dakika belli oldu. Peki; 7 Şubat Cuma Gümüşhane okul var mı yok mu? İşte, Valilik açıklaması.

YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?

Gümüşhane'de etkili olan yoğun kar yağışı, öğrenciler ve veliler arasında "Yarın Gümüşhane'de okullar tatil mi?" sorusunun gündeme gelmesine neden oldu. Gümüşhane Valiliği, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimle ilgili son dakika gelişmelerini duyurdu. Peki; 7 Şubat Cuma Gümüşhane okullar tatil mi, okul var mı yok mu?

YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?

YARIN GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL Mİ? VALİLİKTEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Gümüşhane'de kar yağışı sonrasında oluşan olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verildi.

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YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?

Konuyla ilgili Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada "Meteorolojik tahminlere göre, ilimiz genelinde olumsuz hava şartlarının 7 Şubat 2025 tarihine kadar devam edecek olması ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmanın sebep olabileceği ulaşımdaki aksamalara binaen, İl merkezi ve ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 7 Şubat 2025 Cuma günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacakları duyuruldu.

YARIN GÜMÜŞHANE’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilikten son dakika açıklaması! 7 Şubat Gümüşhane’de okullar var mı yok mu?
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