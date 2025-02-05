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Haberler Yaşam Yarın Hakkari'de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari'de okullar kar tatili mi oldu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:29

Yarın Hakkari'de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari'de okullar kar tatili mi oldu?

Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların durumu hakkında merakları artırdı. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Hakkari'de okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Hakkari Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul tatili ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki; 6 Şubat yarın Hakkari'de okul var mı yok mu? İşte, yanıtı.

Yarın Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari’de okullar kar tatili mi oldu?

Hakkari'de devam eden yoğun kar yağışı, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların durumuyla ilgili soru işaretleri oluşturdu. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Hakkari'de okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Hakkari Valiliği, hava koşullarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle okulların durumu hakkında son dakika açıklaması yaptı. Peki; Valilik kararı ile 6 Şubat yarın Hakkari'de okullar var mı yok mu?

Yarın Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari’de okullar kar tatili mi oldu?

YARIN HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

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Yarın Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari’de okullar kar tatili mi oldu?

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 6 Şubat 2025 Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yarın Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari’de okullar kar tatili mi oldu?
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Yarın Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari’de okullar kar tatili mi oldu?
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