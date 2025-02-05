Yarın Hakkari’de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari’de okullar kar tatili mi oldu?

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizin bazı kesimlerinde devam eden yoğun kar yağışlarından dolayı karayolu ulaşımında oluşabilecek çığ, heyelan, buzlanma ve don olayı gibi diğer hususlar da göz önünde tutularak 6 Şubat 2025 Perşembe günü Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerimizde; yüksek öğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları, halk eğitimi merkezleri kursları, rehberlik ve araştırma merkezleri hariç tüm resmi anaokulları, resmi özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.