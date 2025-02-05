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Yarın Hakkari'de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari'de okullar kar tatili mi oldu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
20:29
Yarın Hakkari'de okullar tatil mi? Valilik kararı son dakika belli oldu! 6 Şubat yarın Hakkari'de okullar kar tatili mi oldu?
Hakkari'de etkili olan yoğun kar yağışı, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların durumu hakkında merakları artırdı. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Hakkari'de okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Hakkari Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okul tatili ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Peki; 6 Şubat yarın Hakkari'de okul var mı yok mu? İşte, yanıtı.