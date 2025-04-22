Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?

23 NİSAN HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1 günlük resmi tatil olacak. Bu nedenle hastane poliklinikleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) çalışmalarına ara verecek.

Ancak 23 Nisan çarşamba günü acil servisler her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.