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Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
07:30
Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Hafta içi olması nedeniyle özel ve resmi kurumlarda çalışma saatleri takip ediliyor. Özellikle sağlık kurumları için yarın hastaneler açık mı kapalı mı sorusu en çok araştırılanlar arasında. Öte yandan aile sağlığı merkezleri de bu kapsamda merak edilenler arasında. Peki, 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler, sağlık ocakları tatil mi?