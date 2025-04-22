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Haberler Yaşam Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 22.04.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 07:30

Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Hafta içi olması nedeniyle özel ve resmi kurumlarda çalışma saatleri takip ediliyor. Özellikle sağlık kurumları için yarın hastaneler açık mı kapalı mı sorusu en çok araştırılanlar arasında. Öte yandan aile sağlığı merkezleri de bu kapsamda merak edilenler arasında. Peki, 23 Nisan hastaneler çalışıyor mu, poliklinikler, sağlık ocakları tatil mi?

Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan hastaneler açık mı sorusu randevu almak isteyenlerin gündeminde. Kontrole gitmek veya muayene olmak isteyenler sağlık kurumlarında çalışma düzenini kontrol ediyor. Reçetesi olanlar için de eczanelerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, yarın hastaneler poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi, kapalı mı?

Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?

23 NİSAN HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1 günlük resmi tatil olacak. Bu nedenle hastane poliklinikleri ve aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) çalışmalarına ara verecek.

Ancak 23 Nisan çarşamba günü acil servisler her zaman olduğu gibi 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

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Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?

HASTANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hastane poliklinikleri ve sağlık ocakları 24 Nisan perşembe günü normal çalışma düzenine dönecek. Böylece bu tarihten itibaren doktor randevuları devam edecek.

Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?

23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil dolayısıyla 23 Nisan Çarşamba günü sadece belirlenen nöbetçi eczanelerin hizmet vermesi bekleniyor.

Yarın hastaneler açık mı? 23 Nisan Çarşamba hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları çalışıyor mu, tatil mi?