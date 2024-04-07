Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?
Giriş Tarihi: 07.04.2024 22:20 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 22:20

Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?

Mübarek Ramazan ayının son günlerine geldik. Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu sebepten dolayı, bayramda 9 gün tatil yapılacak. 9 günlük resmi tatilin 8 Nisan Pazartesi gününü kapsaması nedeniyle, 'yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu' soruları araştırılan konular arasında kendine yer buldu. İşte detaylar;

Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?

Mübarek Ramazan Bayramı için artık sayılı günler kaldı. Çeşitli sağlık problemleri nedeniyle hastane veya sağlık ocaklarına gitmeyi düşünen vatandaşlar, 'Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu' sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Nisan Pazartesi hastane ve sağlık ocakları çalışma saatleri…

Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?

RAMAZAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI?

Özel sektör çalışanları için bayram 8-9 Nisan resmi tatil değildir. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.. Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak. Buna göre hastanelerin acil bölümlerini kullanabilir veya MHRS üzerinden bayram sonrası için bir randevu oluşturabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?

BAYRAMDA HASTANELER KAPALI MI?

Hastaneler, 8 Nisan 2024 Pazartesi günü, öğlene kadar mesai yapacak.

Öğleden sonra resmi tatil başlayacak.

Ramazan Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Ancak acil servis hastanelerde hazır bulunacak.

Aciller 7/24 nöbette olacak.

Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA