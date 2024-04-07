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Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?
Giriş Tarihi: 07.04.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024
22:20
Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?
Mübarek Ramazan ayının son günlerine geldik. Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan tarihlerine denk geliyor. Bu sebepten dolayı, bayramda 9 gün tatil yapılacak. 9 günlük resmi tatilin 8 Nisan Pazartesi gününü kapsaması nedeniyle, 'yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu' soruları araştırılan konular arasında kendine yer buldu. İşte detaylar;