Yarın hastaneler ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? 8 Nisan Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler hizmet veriyor mu?

RAMAZAN BAYRAMINDA HASTANELER AÇIK MI?

Özel sektör çalışanları için bayram 8-9 Nisan resmi tatil değildir. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.. Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak. Buna göre hastanelerin acil bölümlerini kullanabilir veya MHRS üzerinden bayram sonrası için bir randevu oluşturabilirsiniz.