Yarın İstanbul’da okullar tatil mi edilecek? Valilik açıklaması ile 19 Ocak 2022 Çarşamba yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler gözünü valilik açıklaması ile "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu?" sorusunun yanıtına çevirdi. Hava durumu ile ilgili açıklamalar peş peşe gelirken özellikle 18 Ocak Salı sabahından itibaren kent genelinde hava sıcaklığının düşeceğini, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde ise kar yağışı beklendiği belirtilmişti. Peki, 19 Ocak 2022 yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte İstanbul kar tatili açıklamalarında son durum ve son dakika gelişmeleri…