Yarın İstanbul’da okullar tatil mi edilecek? Valilik açıklaması ile 19 Ocak 2022 Çarşamba yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarıları sonrası milyonların gözü "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere hava şartlarının ulaşım aksaklığı gibi hayatı kötü etkilediği durumlarda valilikler eğitimde 1 günlük ara verebiliyor. Hal böyleyken konuya ilişkin açıklamalar yakından takibe alındı. İstanbul'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri detayları "19 Ocak 2022 yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?" sorusu ile gündemde tutuyor. İşte megakentte kar tatili ile ilgili gelişmeler…