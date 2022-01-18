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Haberler Yaşam Yarın İstanbul'da okullar tatil mi edilecek? Valilik açıklaması ile 19 Ocak 2022 Çarşamba yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?
Giriş Tarihi: 18.01.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.01.2022 09:38

Yarın İstanbul'da okullar tatil mi edilecek? Valilik açıklaması ile 19 Ocak 2022 Çarşamba yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarıları sonrası milyonların gözü "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu?" sorusunun yanıtına çevrildi. Bilindiği üzere hava şartlarının ulaşım aksaklığı gibi hayatı kötü etkilediği durumlarda valilikler eğitimde 1 günlük ara verebiliyor. Hal böyleyken konuya ilişkin açıklamalar yakından takibe alındı. İstanbul'da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri detayları "19 Ocak 2022 yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?" sorusu ile gündemde tutuyor. İşte megakentte kar tatili ile ilgili gelişmeler…

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi edilecek? Valilik açıklaması ile 19 Ocak 2022 Çarşamba yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenci ve veliler gözünü valilik açıklaması ile "Yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu?" sorusunun yanıtına çevirdi. Hava durumu ile ilgili açıklamalar peş peşe gelirken özellikle 18 Ocak Salı sabahından itibaren kent genelinde hava sıcaklığının düşeceğini, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde ise kar yağışı beklendiği belirtilmişti. Peki, 19 Ocak 2022 yarın İstanbul'da okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte İstanbul kar tatili açıklamalarında son durum ve son dakika gelişmeleri…

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi edilecek? Valilik açıklaması ile 19 Ocak 2022 Çarşamba yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın İstanbul'da okulların kar tatili olacağına dair henüz bir açıklama mevcut değil. Ancak kar yağışının yaşamı olumsuz etkilemesi durumunda bilindiği üzere Valilik kararı ile 1 gün eğitime ara verilme durumu oluşabiliyor. Bu nedenle haberimizden konuyla ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz...

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Yarın İstanbul’da okullar tatil mi edilecek? Valilik açıklaması ile 19 Ocak 2022 Çarşamba yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Şiddetli kar yağışıyla birlikte birçok ilde eğitime ara verilirken, Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) İstanbul için yeni bir uyarı geldi.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi edilecek? Valilik açıklaması ile 19 Ocak 2022 Çarşamba yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?

SON DAKİKA: İSTANBUL'A KAR GERİ GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; salı günü İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi edilecek? Valilik açıklaması ile 19 Ocak 2022 Çarşamba yarın okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi?

Marmara'nın iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

SON DAKİKA