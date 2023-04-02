Yarın Kabine Toplantısı var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor!

Yarın Kabine Toplantısı var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Son iki haftadır bir araya gelmeyen Bakanlar Kurulunun toplanması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yeniden araştırılmaya başladı. EYT dosyasının çözülmesi ardından deprem bölgesi başta olmak üzere birçok konuda yoğun bir toplantı bekleniyor. Yapılması halinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından paylaşılacak. Vatandaşlar Kabine gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…