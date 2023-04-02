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Haberler Yaşam Yarın Kabine Toplantısı var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 02.04.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 12:36

Yarın Kabine Toplantısı var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor!

Yarın Kabine Toplantısı var mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Son iki haftadır bir araya gelmeyen Bakanlar Kurulunun toplanması bekleniyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta soruları yeniden araştırılmaya başladı. EYT dosyasının çözülmesi ardından deprem bölgesi başta olmak üzere birçok konuda yoğun bir toplantı bekleniyor. Yapılması halinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ve sonuçları Başkan Erdoğan tarafından paylaşılacak. Vatandaşlar Kabine gündemi ve konuları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, detaylar…

Yarın Kabine Toplantısı var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor!

Yarın Kabine Toplantısı var mı sorusu araştırılmaya başladı. Konuya dair Başkan Erdoğan'ın programı takip ediliyor. Kabine kararları ve sonuçları bekleniyor. Toplantının gündemde olması halinde afet bölgesindeki gelişmeler başta olmak üzere vatandaşların beklediği birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. 3 Nisan Kabine Toplantısı gündemi merak konusu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek?

Yarın Kabine Toplantısı var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor!

KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI?

Kabine Toplantısı son dakika toplanacak mı merak konusu. Bakanlar Kurulu toplantısı son olarak 6 Mart 2023 tarihinde yapıldı.

Geçtiğimiz hafta programda yer almayan Kabine 3 Nisan Pazartesi günü bekleniyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

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Yarın Kabine Toplantısı var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor!

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?

Deprem konutları başta olmak üzere düşük ve orta gelirli konut projeleri gündemde olacak.

Öte yandan daha önce duyurulan vergi affı için başvurular hakkında bilgi verilmesi ve 7. Yargı paketi hakkında detayların aktarılması da beklenenler arasında.

Yarın Kabine Toplantısı var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor!

Deprem sonrası aynı bölgede meydana gelen sel felaketi de Kabine Toplantısı gündeminde yerini alacak.

Ekonomi ve dış politika konuları da dikkat çekiyor.

Yarın Kabine Toplantısı var mı yok mu, ne zaman, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine Toplantısı gündemi ve konuları araştırılıyor!

SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

Borçlar silinecek:

"Bölgenin ayağa kaldırılmasında kritik sanayi tesisleri ve işletmeler için gereken tüm destekleri sağlayacağız. Şehirlerimizi ihya ve inşa çalışmalarımızı planlıyoruz. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz."

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