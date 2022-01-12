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Haberler Yaşam Karaman, Niğde, Aksaray'da Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar kar tatili olacak mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 17:13

Karaman, Niğde, Aksaray'da Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar kar tatili olacak mı?

Yurdun büyük bir bölümünde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı sebebiyle binlerce kişi "Yarın Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarla sıcaklıkların yüksek oranda düşeceği ve birçok ilde ise kar yağışı etkisini göstereceği bildirilmişti. Bunun üzerine ise Valilikler tarafından kar tatili açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. Peki, 13 Ocak 2022 Yarın Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar tatil mi? Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar kar tatili olacak mı? İşte detaylar…

Yarın Karaman, Niğde, Aksaray’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Karaman, Niğde, Aksaray’da okullar kar tatili olacak mı?

Karaman, Niğde, Aksaray ve birçok ili etkisi altına alan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları her türlü yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması gerektiği şeklinde uyarılarda bulundu. Bu ilimizde yaşayan öğrenci ve veliler gün içerisinde "Yarın Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Yarın 13 Ocak 2022 Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar tatil olacak mı, oldu mu? İşte detaylar…

Yarın Karaman, Niğde, Aksaray’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Karaman, Niğde, Aksaray’da okullar kar tatili olacak mı?

KARAMAN, NİĞDE VE AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ? 13 OCAK 2022 PERŞEMBE

Karaman, Niğde, Aksaray Valiliği'nden henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi. 13 Ocak Perşembe günü Karaman, Niğde, Aksaray illeri için kar tatili açıklaması bulunmuyor. Ancak konu ile ilgili detaylar geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır

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Yarın Karaman, Niğde, Aksaray’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Karaman, Niğde, Aksaray’da okullar kar tatili olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların;

Yarın Karaman, Niğde, Aksaray’da okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Karaman, Niğde, Aksaray’da okullar kar tatili olacak mı?

Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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