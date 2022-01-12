Karaman, Niğde, Aksaray'da Yarın okullar tatil mi? 13 Ocak 2022 Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar kar tatili olacak mı?

Yurdun büyük bir bölümünde etkisini göstermeye devam eden kar yağışı sebebiyle binlerce kişi "Yarın Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılarla sıcaklıkların yüksek oranda düşeceği ve birçok ilde ise kar yağışı etkisini göstereceği bildirilmişti. Bunun üzerine ise Valilikler tarafından kar tatili açıklamaları peş peşe gelmeye başladı. Peki, 13 Ocak 2022 Yarın Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar tatil mi? Karaman, Niğde, Aksaray'da okullar kar tatili olacak mı? İşte detaylar…