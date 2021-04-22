Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? Bu yıl 23 Nisan Sokağa çıkma yasağında PTT kargolar çalışıyor mu?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken kargo çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Belirli gün ve haftalarda resmi kurumlar kapalı olurken PTT kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe yani hafta içine denk geliyor. Geçen sene resmi tatil olan 23 Nisan'da kargolar açıktı. Buna göre yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu sorusu yanıt bulamazken kurumlar tarafından açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.