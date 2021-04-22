Yarın kargolar açık mı, çalışıyor mu? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan'da PTT kargolar çalışıyor mu?

YARIN KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan'da kargoların açık veya kapalı olmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Kargolar hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte geçtiğimiz yıllarda kargolar açık kalmış ve hizmet vermiştir.

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.