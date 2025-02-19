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YARIN KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli'de okullar var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
11:36
YARIN KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli'de okullar var mı, yok mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kar yağışı uyarısında bulunmasının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek bölgelerinde karla birlikte hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışının yer yer devam etmesi beklenirken, öğrenciler ve veliler 20 Şubat Perşembe günü Kırklareli'de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, Kırklareli'de yarın okullar var mı, yok mu, Valilikten açıklama geldi mi?