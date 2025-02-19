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Haberler Yaşam YARIN KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli'de okullar var mı, yok mu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:36

YARIN KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli'de okullar var mı, yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde kar yağışı uyarısında bulunmasının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kentin yüksek bölgelerinde karla birlikte hava sıcaklıkları 1 dereceye kadar düştü. Kar yağışının yer yer devam etmesi beklenirken, öğrenciler ve veliler 20 Şubat Perşembe günü Kırklareli'de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Peki, Kırklareli'de yarın okullar var mı, yok mu, Valilikten açıklama geldi mi?

YARIN KIRKLARELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli’de okullar var mı, yok mu?

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan sınırına yakın köylerinde de etkisini gösterdi. Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresinde yoğun kar yağışı yaşanırken, ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için Karayolları ve Özel İdare ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını hızla başlattı. Bununla birlikte öğrenciler ve veliler yarın Kırklareli'de okulların tatil edilip edilmeyeceğini arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Kırklareli'de yarın okullar var mı, yok mu, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar...

YARIN KIRKLARELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli’de okullar var mı, yok mu?

BUGÜN KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? (19 ŞUBAT)

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kar yağışı nedeniyle iki köyde taşımalı eğitime ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Kızılağaç ve Kışlacık köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

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YARIN KIRKLARELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli’de okullar var mı, yok mu?

YARIN KIRKLARELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? (19 ŞUBAT)

Kırklareli'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Kırklareli Valiliği tarafından okulların tatil edilip edilmeyeceği konusuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YARIN KIRKLARELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli’de okullar var mı, yok mu?

KIRKLARELİ HAVA DURUMU RAPORU

9-20 Şubat 2025 tarihlerinde Kırklareli'de hava koşulları, bölgenin iklimsel özellikleri ve günlük tahminler doğrultusunda şekillenecektir. 19 Şubat Çarşamba günü, Kırklareli'de hafif kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 2°C civarında olacak, gece ise -6°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu soğuk hava koşulları, bölgedeki tarım ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilir. 20 Şubat Perşembe günü ise parlak güneş ışığı altında hava daha ılıman olacak. Gündüz sıcaklığı 3°C, gece ise -6°C olarak tahmin ediliyor. Bu değişim, kar yağışının ardından gelen güneşli günlerin etkisini gösterecektir.

YARIN KIRKLARELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli’de okullar var mı, yok mu?

Kırklareli'nin Şubat ayı ortalama sıcaklıkları 4.3°C olup, en yüksek sıcaklık 8.4°C, en düşük sıcaklık ise 0.4°C olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde yağış miktarı ise 62 mm civarındadır. Bu hava koşulları, bölgedeki tarım faaliyetlerini ve günlük yaşamı etkileyecektir. Özellikle kar yağışı, tarım ürünleri üzerinde don riski oluşturabilirken, güneşli günler ise bu riskin azalmasına yardımcı olacaktır.

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