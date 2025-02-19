YARIN KIRKLARELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik kararı bekleniyor! 20 Şubat Kırklareli’de okullar var mı, yok mu?

KIRKLARELİ HAVA DURUMU RAPORU

9-20 Şubat 2025 tarihlerinde Kırklareli'de hava koşulları, bölgenin iklimsel özellikleri ve günlük tahminler doğrultusunda şekillenecektir. 19 Şubat Çarşamba günü, Kırklareli'de hafif kar yağışı bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 2°C civarında olacak, gece ise -6°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu soğuk hava koşulları, bölgedeki tarım ve günlük yaşam üzerinde etkili olabilir. 20 Şubat Perşembe günü ise parlak güneş ışığı altında hava daha ılıman olacak. Gündüz sıcaklığı 3°C, gece ise -6°C olarak tahmin ediliyor. Bu değişim, kar yağışının ardından gelen güneşli günlerin etkisini gösterecektir.