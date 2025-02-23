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YARIN KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli'de yarın okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
23:38
YARIN KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli'de yarın okullar var mı yok mu?
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle Marmara Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiliyor. Kocaeli'de de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin kararlar merakla bekleniyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, Kocaeli Valiliği'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 24 Şubat Pazartesi günü kar yağışının şiddetini artıracağı öngörülüyor. Peki, Kocaeli'de okullar tatil edildi mi? Valilikten resmi bir açıklama yapıldı mı?