YARIN KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli’de yarın okullar var mı yok mu?

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'nin İzmit, Başiskele, Kartepe ve Karamürsel ilçelerinde 24 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İzmit Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışı beklenmediğini ancak buzlanma riskinin yüksek olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilçemizde kar yağışı beklenmemekle beraber hava sıcaklıklarının düşüşüne bağlı olarak yoğun buzlanma beklendiğinden 24 Şubat 2025 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime (özel eğitim dahil) İzmit ilçesinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Başiskele, Kartepe ve Karamürsel Kaymakamlıkları da benzer bir açıklama yaparak, buzlanma riski nedeniyle ilçelerindeki taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.