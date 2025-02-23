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Haberler Yaşam YARIN KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli'de yarın okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 23:38 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 23:38

YARIN KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli'de yarın okullar var mı yok mu?

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, özellikle Marmara Bölgesi'nde hayatı olumsuz etkiliyor. Kocaeli'de de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin kararlar merakla bekleniyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile veliler, Kocaeli Valiliği'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 24 Şubat Pazartesi günü kar yağışının şiddetini artıracağı öngörülüyor. Peki, Kocaeli'de okullar tatil edildi mi? Valilikten resmi bir açıklama yapıldı mı?

YARIN KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli’de yarın okullar var mı yok mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından, Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kocaeli'de de yoğun kar yağışı görülürken, 24 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, Kocaeli Valiliği'nden gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, Kocaeli'de okullar tatil mi? İşte detaylar…

YARIN KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli’de yarın okullar var mı yok mu?

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'nin İzmit, Başiskele, Kartepe ve Karamürsel ilçelerinde 24 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İzmit Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışı beklenmediğini ancak buzlanma riskinin yüksek olduğunu belirtti. Açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre ilçemizde kar yağışı beklenmemekle beraber hava sıcaklıklarının düşüşüne bağlı olarak yoğun buzlanma beklendiğinden 24 Şubat 2025 Pazartesi günü taşımalı eğitim öğretime (özel eğitim dahil) İzmit ilçesinde 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Başiskele, Kartepe ve Karamürsel Kaymakamlıkları da benzer bir açıklama yaparak, buzlanma riski nedeniyle ilçelerindeki taşımalı eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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YARIN KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli’de yarın okullar var mı yok mu?

HAVA NASIL OLACAK?
24 Şubat 2025, Kocaeli'de hava durumu soğuk ve karlı geçecek. Günün ilk saatlerinde sıcaklıklar -4°C civarında olacak, sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunuyor. Bu nedenle dikkatli olunması öneriliyor.

YARIN KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli’de yarın okullar var mı yok mu?

Güneş ışığına rağmen hava genel olarak çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 4°C'ye kadar yükselebilir, ancak geceye doğru tekrar sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Ayrıca kar yağışının devam etmesi ve bazı bölgelerde yoğunlaşması muhtemel.

YARIN KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ? Valilik duyurdu! 24 Şubat Kocaeli’de yarın okullar var mı yok mu?
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