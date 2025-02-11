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Haberler Yaşam YARIN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli'nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 19:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 19:18

YARIN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli'nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Türkiye genelinde etkisini sürdüren kış koşulları, Kocaeli'de de hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü, Kocaeli'deki olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği, vatandaşlar arasında merak konusu oldu.Peki, 12 Şubat yarın Kocaeli'nde okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?

YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli’nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın artması nedeniyle, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü Kocaeli'deki okulların tatil edilip edilmeyeceği, vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, 12 Şubat yarın Kocaeli'nde okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar...

YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli’nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

YARIN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli'nde 12 Şubat 2025 tarihi için okulların kar tatili olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli’nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışının etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Alçak bölgelerde kar yağışı başlamışken, öğle saatlerinde bu yağışın hız kesmesi bekleniyor. Ancak akşam saatlerine doğru etkisi artarak kuvvetlenecek. Etkili olan sistemin deniz etkisiyle birleşmesi, yağış miktarını artıracak. Sıcaklıklar, kar yağışı için sınırda kalıyor; öğle saatlerinde 5 dereceye kadar çıkacak ve bu da yağışın yoğunluğunu azaltacak.

YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli’nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

Fakat sıcaklık düşmeye başladığında, 4 derecenin altına inmesiyle yağış yeniden şiddetlenecek. Özellikle öğleden sonra 1-2 saatleri arasında, İstanbul'un şehir merkezinde kar yoğunlaşmaya başlayacak. Yolların kaygan olabileceği için dikkatli olunmalı. Eğer kar tipi şeklinde yağmaya başlarsa, akşam saatlerinde hava soğuyunca yerlerde birikmeler oluşabilir. Kar yağışı gece boyunca devam ederken, yarın öğlene kadar etkisini sürdürecek. Perşembe günü ise kar etkisini kaybedecek. Samsun, Amasya ve Kayseri çevrelerinde öğleden sonra yoğun kar yağışı bekleniyor, bu bölgelerde yarım metrelik kar birikmesi mümkün.

YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli’nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
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