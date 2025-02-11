Haberler
Yaşam
YARIN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli'nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
19:18
YARIN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli'nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!
Türkiye genelinde etkisini sürdüren kış koşulları, Kocaeli'de de hava sıcaklıklarını düşürmeye devam ediyor. 12 Şubat 2025 Çarşamba günü, Kocaeli'deki olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği, vatandaşlar arasında merak konusu oldu.Peki, 12 Şubat yarın Kocaeli'nde okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi?