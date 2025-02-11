YARIN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Kocaeli’nde okullar var mı, yok mu? Gözler Valilik kararında!

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışının etkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Alçak bölgelerde kar yağışı başlamışken, öğle saatlerinde bu yağışın hız kesmesi bekleniyor. Ancak akşam saatlerine doğru etkisi artarak kuvvetlenecek. Etkili olan sistemin deniz etkisiyle birleşmesi, yağış miktarını artıracak. Sıcaklıklar, kar yağışı için sınırda kalıyor; öğle saatlerinde 5 dereceye kadar çıkacak ve bu da yağışın yoğunluğunu azaltacak.