Yarın marketler açık mı, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Nisan ayı itibariyle kısmi kapanma dönemine girilmesiyle market çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Temel ihtiyaçlarını gidermek için en yakın bakkal ve marketten alışveriş yapmak isteyenler bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar günü devam ediyor. Bu noktada A101, BİM, ŞOK, Migros gibi işletmelerin sabah ve akşam açılış kapanış saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile market çalışma saatleri duyurulmuş ve yarın marketler açık mı sorusunun yanıtı verilmiş oldu. İşte market çalışma saatleri 2021