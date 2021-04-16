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Haberler Yaşam Yarın marketler açık mı, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 16.04.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 16:07

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Nisan ayı itibariyle kısmi kapanma dönemine girilmesiyle de yeniden düzenlendi. Temel ihtiyaçlarını gidermek için en yakın bakkal ve marketten alışveriş yapmak isteyenler bakkal ve marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar günü devam ediyor. Bu noktada , BİM, , gibi işletmelerin sabah ve akşam açılış kapanış saatleri merak ediliyor. genelgesi ile market çalışma saatleri duyurulmuş ve sorusunun yanıtı verilmiş oldu. İşte

Yarın marketler açık mı, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birlikte milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günü kısıtlama saatleri içerisinde bakkal ve marketlerden alışveriş yapmak isteyenler , , kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Sokağa çıkma yasağı saatlerinde uygulanan değişiklikle birlikte , BİM, gibi çoğu market çalışma saatleri de değişmişti. Buna göre; Yarın marketler açık mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2021 A101, BİM, ŞOK, Carrefour, Migros market çalışma saatleri…

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Market çalışma saatleri son günlerin en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında bu tür işletmeler saat 10.00'dan belirlenen saate kadar hizmet verebilirken market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

Yarın marketler açık mı, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

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Yarın marketler açık mı, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Yarın marketler açık mı, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ

hafta içi 10.00- 18.00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.

Yarın marketler açık mı, kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK, Migros Hafta sonu sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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