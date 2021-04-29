Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!

Ülkemizde rekor seviyedeki vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla uygulanacak olan tam kapanmada market türü işletmelerin hizmet verip veremeyeceği konusu kısıtlama öncesi 81 ilde gündem haline geldi. Bazı kişiler bugünden tüm ihtiyaçlarını gidermeye yönelik alışverişlerini gerçekleştirirken bakanlık genelgesine göre bakkal ve market türü işetmelerin Pazar harici günlerde belirli saat aralıklarında hizmet vereceği duyurulmuştu. Buna göre; Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros ve diğer tüm marketlerin sokağa çıkma yasağında çalışma saatleri!