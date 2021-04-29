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Haberler Yaşam Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!
Giriş Tarihi: 29.04.2021 11:56 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 11:58

Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!

Bu akşam itibarıyla başlayacak olan sürecinde 17 gün kesintisiz uygulanacak. Hal böyleyken sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri gibi birçok detay bugünden gündeme geldi. Bu kapsamda "Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. 'nca yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağında belirli saat aralıklarında bu tür işletmelerin hizmet verebileceği duyurulmuştu. İşte , , , market çalışma saatleri!

Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!

Ülkemizde rekor seviyedeki vaka sayılarının önüne geçmek amacıyla uygulanacak olan tam kapanmada market türü işletmelerin hizmet verip veremeyeceği konusu kısıtlama öncesi 81 ilde gündem haline geldi. Bazı kişiler bugünden tüm ihtiyaçlarını gidermeye yönelik alışverişlerini gerçekleştirirken bakanlık genelgesine göre bakkal ve market türü işetmelerin Pazar harici günlerde belirli saat aralıklarında hizmet vereceği duyurulmuştu. Buna göre; Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte , , , ve diğer tüm marketlerin sokağa çıkma yasağında çalışma saatleri!

Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Haftanın ikinci gününde alışveriş yapacak olan vatandaşlar market çalışma saatlerini sorguluyor. Son gerçekleşen kabine toplantısında tüm ülkede geçerli olmak üzere, 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a kadar sürecek için yeniden düzenlemeye gidilen market çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

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Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Gerçekleştirilen son kabine toplantısında saatleri saat 29 Nisan 19.00'dan 17 Mayıs 05.00'a sürecek. Bu kararın ardından marketlerin çalışma saatleri konusunda da değişikliğe gidildi. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) belli saatlerde açık olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazartesi- Salı- Çarşamba- Perşembe- Cuma- Cumartesi günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazar günleri ise marketler kapalı olacak.

Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!

Zincir marketler saat 10.00'da açılacak. , , , ve Carrefour gibi birçok şubesi bulunan zincir marketlerin çalışma saatleri belli olurken Pazar günleri kapalı olması kararlaştırıldı.

Yarın marketler açık mı, tam kapanmada market çalışma saatleri nasıl olacak? İşte sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri!

MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.

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