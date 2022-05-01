Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık olacak mı, bayramda nöbetçi noter çalışıyor mu?

Yarın noterler açık mı sorusu, bayramda noterler çalışıyor mu diye merak eden ve kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma programını araştıranlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl 2-3-4 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı dolayısıyla pek çok iş yeri çalışmalarına üç günlük ara verecek. Diğer resmi dairelerdeki resmi tatilin noterler için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda noterler açık olacak mı, nöbetçi noter çalışıyor mu? İşte "yarın noterler açık mı?" sorusunun yanıtı ve bayramda noterlerin çalışma saatleri…