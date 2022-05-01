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Haberler Yaşam Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık olacak mı, bayramda nöbetçi noter çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 13:30

Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık olacak mı, bayramda nöbetçi noter çalışıyor mu?

Yarın noterler açık mı sorusu, bayramda noterler çalışıyor mu diye merak eden ve kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma programını araştıranlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl 2-3-4 Mayıs tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı dolayısıyla pek çok iş yeri çalışmalarına üç günlük ara verecek. Diğer resmi dairelerdeki resmi tatilin noterler için de geçerli olup olmadığı merak ediliyor. 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda noterler açık olacak mı, nöbetçi noter çalışıyor mu? İşte "yarın noterler açık mı?" sorusunun yanıtı ve bayramda noterlerin çalışma saatleri…

Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık olacak mı, bayramda nöbetçi noter çalışıyor mu?

Bayramda noterler çalışıyor mu, açık mı diye merak eden binlerce vatandaş kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma takvimini inceliyor. Bayramda resmi tatilde olan kurumlar arasında noterlerin olup olmadığını merak edenler, Yarın noterler açık mı sorusuna ilişkin aramaları hızlandırdı. Bilindiği üzere bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bu tarihler ülkemizde resmi tatil olduğundan kamu ve özel kurumlar tatilde olacak. Peki 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda noterler açık olacak mı, nöbetçi noter çalışıyor mu? İşte detaylar…

Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık olacak mı, bayramda nöbetçi noter çalışıyor mu?

BAYRAMDA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Bayramda kamu kurumlarının kapalı olması sebebiyle noterler de hizmet vermeyecek. 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs tarihleri arasında noterde işlemi olan kişilerin ilk iş günü olan 5 Mayıs Perşembe gününü beklemesi gerekiyor.

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Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık olacak mı, bayramda nöbetçi noter çalışıyor mu?

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde 2, 3, 4 Mayıs tarihlerine ait nöbetçi noter de bulunmuyor. Buna göre bayram boyunca nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak. Öte yandan 1 Mayıs Pazar arefe günü de noterler ve nöbetçi noterler çalışmayacak.

Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık olacak mı, bayramda nöbetçi noter çalışıyor mu?

2022 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterlik dairesinde günlük çalışma, o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Noter, günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez.

Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık olacak mı, bayramda nöbetçi noter çalışıyor mu?

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

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