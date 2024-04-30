YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayramda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Durum böyle olunca 1 Mayıs okullar tatil mi 2024 merak ediliyor. Binlerce veli ve öğrenci "yarın okullar tatil mi, 1 Mayıs Çarşamba yarın okullar açık mı kapalı mı?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü, MEB açıklaması geldi mi? İşte detaylar…