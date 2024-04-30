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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024
Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
10:09
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024
Yarın okullar tatil mi, açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü 1 Mayıs bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Yarın birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı MEB resmi tatil tarihlerinde okullar kapalı oluyor. Binlerce veli ve öğrenci "1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, yarım gün mü" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Mayıs Çarşamba resmi tatil mi, okullar kapalı mı açık mı, ders işlenecek mi? İşte yanıtı.