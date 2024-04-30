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Haberler Yaşam YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024
Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:09

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024

Yarın okullar tatil mi, açık mı kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Emeğin, emektarın, alın terinin, dayanışma ve yardımlaşmanın günü 1 Mayıs bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Yarın birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmalarına ara verecek. Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı MEB resmi tatil tarihlerinde okullar kapalı oluyor. Binlerce veli ve öğrenci "1 Mayıs okullar tatil mi, ders var mı, yarım gün mü" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 1 Mayıs Çarşamba resmi tatil mi, okullar kapalı mı açık mı, ders işlenecek mi? İşte yanıtı.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024

1 Mayıs İşçi Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor. Dünya çapında ve ülkemizde işçi ve emekçiler tarafından kutlanan bu bayramda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olacak. Durum böyle olunca 1 Mayıs okullar tatil mi 2024 merak ediliyor. Binlerce veli ve öğrenci "yarın okullar tatil mi, 1 Mayıs Çarşamba yarın okullar açık mı kapalı mı?" soruları için arama motorlarına yöneldi. Peki, 1 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü, MEB açıklaması geldi mi? İşte detaylar…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir. 22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5892 sayılı yasanın, 27 Nisan 2009'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile, 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024

1 MAYIS ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan Çarşamba günü İlkokul, ortaokul, lise öğrencileriyle beraber üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek. 2 Mayıs Çarşamba günü eğitim kurumları faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024

1 MAYIS TATİLİ KAÇ GÜN, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri, 2 Mayıs 2024 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba okullar tatil mi, açık mı kapalı mı, ders var mı? İşte İşçi Bayramı tatili 2024

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ BİLGİSİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

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