Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.



Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Bingöl Karlıova ve Denizli'nin Çameli ilçesi dışında diğer il ve ilçelerde okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.