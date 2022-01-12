Soğuk hava koşulları ülke genelinde etkisini sürdürürken kar yağışının devam ettiği illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu noktada; güncel olarak "Okullar tatil mi?" sorusu akıllara gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güncel hava durumu raporu da yayınlandı. Bu kapsamda; 12 Ocak Çarşamba günü için kar uyarısında bulunan Meteoroloji özellikle bazı iller için dikkat uyarısı yaptı. Hal böyle olunca; "Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Bugün okul var mı?" sorularına yanıt arayan binlerce öğrenci gözlerini valiliklerden gelecek kar tatili haberlerine çevirdi. Peki; hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 12 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller!