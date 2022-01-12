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Haberler Yaşam Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Bugün okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!
Giriş Tarihi: 12.01.2022 00:07 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 00:07

Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Bugün okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

Soğuk hava koşulları ülke genelinde etkisini sürdürürken kar yağışının devam ettiği illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Bu noktada; güncel olarak "Okullar tatil mi?" sorusu akıllara gelirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güncel hava durumu raporu da yayınlandı. Bu kapsamda; 12 Ocak Çarşamba günü için kar uyarısında bulunan Meteoroloji özellikle bazı iller için dikkat uyarısı yaptı. Hal böyle olunca; "Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Bugün okul var mı?" sorularına yanıt arayan binlerce öğrenci gözlerini valiliklerden gelecek kar tatili haberlerine çevirdi. Peki; hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 12 Ocak Çarşamba kar tatili olan iller!

Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarıları sonrası "Okullar tatil mi? Bugün okul var mı?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Binlerce öğrenci ve velisi bu noktada kar tatili olan iller listesini öğrenmek isterken valiliklerden gelen resmi açıklamalar da yakından takip ediliyor. Özellikle kar yağışının bazı illerde etkisini sürdürdüğü biliniyor. Peki; Bugün okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Bugün okul var mı, hangi illerde kar tatili var? İşte son gelişmeler!

Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli'nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir" denildi.

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Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

Öte yandan, akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü bildirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun Kar Yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Bingöl Karlıova ve Denizli'nin Çameli ilçesi dışında diğer il ve ilçelerde okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Trakya, Doğu Anadolu'nun kuzeybatısı ile yarın (Çarşamba) zamanla Marmara bölge geneli, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadenizin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz, Güney Ege, Marmara'nın kuzey ve batısı, Konya çevreleri ile yarın (Çarşamba) Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Çarşamba Yarın okul var mı? Valiliklerden kar tatili açıklamaları peş peşe geliyor!

Ankara : Yağışların 12.01.2022 Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, 13.01.2022 Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. En düşük / En yüksek hava sıcaklıkları: Çarşamba 5/8, Perşembe -2/2, Cuma -5/2, Cumartesi -2/4, Pazar -3/4

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