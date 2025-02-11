YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!

Yoğun kar yağışı, 12 Şubat Çarşamba günü için okullarda tatil kararlarını gündeme getirdi. Öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Son dakika açıklamalarıyla birlikte, kar nedeniyle eğitime ara verilen iller ve kar tatili olan şehirlerin listesi dikkatle takip ediliyor. Peki, 12 Şubat yarın okullar tatil mi? İşte, valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller ve şehirler listesi.