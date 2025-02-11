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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
12:04
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!
Yoğun kar yağışı, birçok ili etkisi altına alarak eğitime ara verilmesine neden oldu. İstanbul'daki öğrenciler ve veliler, 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 12 Şubat'ta kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve eğitime ara verilen şehirler ise büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Perşembe hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, valilik açıklamalarıyla güncel kar tatili olan iller listesi.