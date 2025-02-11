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Haberler Yaşam YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 12:04 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 12:04

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!

Yoğun kar yağışı, birçok ili etkisi altına alarak eğitime ara verilmesine neden oldu. İstanbul'daki öğrenciler ve veliler, 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. 12 Şubat'ta kar nedeniyle okulların tatil olduğu iller ve eğitime ara verilen şehirler ise büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Perşembe hangi il ve ilçelerde okullar tatil? İşte, valilik açıklamalarıyla güncel kar tatili olan iller listesi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!

Yoğun kar yağışı, 12 Şubat Çarşamba günü için okullarda tatil kararlarını gündeme getirdi. Öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Son dakika açıklamalarıyla birlikte, kar nedeniyle eğitime ara verilen iller ve kar tatili olan şehirlerin listesi dikkatle takip ediliyor. Peki, 12 Şubat yarın okullar tatil mi? İşte, valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller ve şehirler listesi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!

12 ŞUBAT ÇARŞAMBA (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?
12 Şubat Çarşamba günü için herhangi bir tatil açıklaması henüz gelmedi Valilik açıklamaları ile kar tatili haberleri geldikçe haberimiz güncellenecektir.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!

BUGÜN HANGİ İL VE İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Adana Aladağ ilçesinde, Samsun 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!

Çorum Ortaköy ilçesinde taşımalı eğitime, Ordu Akkuş ilçesinde kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 Şubat Çarşamba hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek? Valilik açıklamaları bekleniyor!

İSTANBULDA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

İstanbul Valiliği Başakşehir, Esenyurt, Beykoz, Avcılar , Arnavutköy, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde okulların tatil edildiğini duyurdu.

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