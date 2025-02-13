Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Gözler Valiliğe çevrildi!

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kar yağışlarının, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatleri arasında Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğu, Van'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji uyardı.