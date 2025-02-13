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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Gözler Valiliğe çevrildi!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 13:33 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 13:33

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Gözler Valiliğe çevrildi!

Ülke genelinde hakim olan soğuk hava dalgası, birçok ilde kar yağışını beraberinde getirdi. Yoğun kar yağışı olan illerde 12-13 Şubat tarihlerinde eğitime ara verilirken, gözler 14 Şubat için valiliklerin tatil açıklamalarına çevrildi. Öğrenci ve veliler "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 14 Şubat Cuma okullarda kar tatili devam edecek mi, hangi illerde eğitime ara verilecek, valilik açıklama yaptı mı? İşte, detaylar...

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Gözler Valiliğe çevrildi!

14 Şubat Cuma okullarda kar tatili devam edecek mi sorusu öğrenci ve velilerin gündeminde. Meteoroloji (MGM) hava durumu raporuna göre ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte, Valilik açıklamaları ve detaylar...

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Gözler Valiliğe çevrildi!

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle valiliklerden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

Henüz 14 Şubat için tatil haberi gelmedi. Valiliklerden yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Gözler Valiliğe çevrildi!

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda beklenen kar yağışlarının, bu gece ile yarın (Cuma) öğle saatleri arasında Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Siirt'in doğu, Van'ın güney ilçelerinde yerel kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda Meteoroloji uyardı.

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Gözler Valiliğe çevrildi!

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ (13-19 ŞUBAT 2025)

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren artarak batı bölgelerde mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma okul var mı, yok mu, ders yapılacak mı? Gözler Valiliğe çevrildi!

13 ŞUBAT PERŞEMBE (BUGÜN) KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER!

13 Şubat Perşembe günü kar tatili olan iller arasında Malatya, Kayseri, Sivas, Nevşehir, Karaman, Niğde, Yozgat'da tüm ilde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Tunceli'de "Nazımiye, Mazgirt ve Pülümür ilçelerimizde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine; ayrıca Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerimizde sadece taşımalı eğitime devam eden öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

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