Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs 2022 Perşembe günü okullar tatil olacak mı, resmi tatil mi, yarım gün mü?

Giriş Tarihi: 18.05.2022 21:39 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 21:39

Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs 2022 Perşembe günü okullar tatil olacak mı, resmi tatil mi, yarım gün mü?

Bu sene Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs'ta okullar tatil mi sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Resmi tatil günlerinde okullar tatil ediliyor. Bu sene hafta içine denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için yurdun dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler ise okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 19 Mayıs 2022 Perşembe günü okullar tatil olacak mı, resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte resmi tatilde okullardaki son durum