Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı gelince okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Her yıl bu aylarda kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. MGM'den gelen son hava tahmin raporuna göre bu hafta yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Ankara, Bolu, Hakkari, İstanbul başta olmak üzere kendi illerinde yaşayan vatandaşlar okullar tatil mi, yarın okul var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi? İşte son dakika bilgiler…