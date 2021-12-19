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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi?
Giriş Tarihi: 19.12.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 12:35

Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı uyarısı gelince okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Her yıl bu aylarda kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. MGM'den gelen son hava tahmin raporuna göre bu hafta yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Ankara, Bolu, Hakkari, İstanbul başta olmak üzere kendi illerinde yaşayan vatandaşlar okullar tatil mi, yarın okul var mı sorusuna yanıt arıyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi? İşte son dakika bilgiler…

Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi?

İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler yarın okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangileri sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının yurt genelinde etkili olmasının ardından birçok il ve ilçede ulaşım etkileniyor. Akabinde Valiliğin yaptığı açıklamaya göre ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilerek kar tatili ilan ediliyor. Peki Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi?

Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Özellikle öğrencilerin yakından takip ettiği "Yarın okullar tatil mi?" sorusu henüz yanıt bulmadı. Okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Her yıl kar yağışı ile beraber valilikler tarafından konu ile ilgili açıklama yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

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Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi?

20 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİSİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının şiddetini arttırarak devam etmesinin ardından bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edilmesi beklentisi bir hayli artıyor. Valiliklerden yapılan son dakika açıklamalarla okulların tatil olduğu iller henüz belli olmadı.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi?

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi, kar tatili olan iller hangisi?

KAR YAĞIŞI UYARISI!

Havaların soğumasıyla birlikte İstanbul'un bazı noktalarında hava sıcaklıkları 4 derecenin altına kadar düştü. Hafta içinde bazı kesimlere kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de kar yağışı uyarıları ardı ardına geldi. Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre İstanbul'da kar yağışının Pazartesi gününden itibaren etkili olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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