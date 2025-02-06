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Haberler Yaşam 7 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler valilik açıklamalarında! O illerde kar yağışı devam ediyor...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 09:26

7 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler valilik açıklamalarında! O illerde kar yağışı devam ediyor...

Soğuk hava dalgasının etkisini artırdığı bu günlerde, kar yağışı birçok ilde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 7 Şubat için okulların tatil olup olmayacağı merak edilirken, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, kar tatiliyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 7 Şubat yarın okullar tatil mi?

7 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler valilik açıklamalarında! O illerde kar yağışı devam ediyor...

Yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve günlük yaşamda zorluklara neden oluyor. 7 Şubat'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu ise binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Kar yağışının devam ettiği illerde valiliklerden gelecek tatil kararları merakla bekleniyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte, 7 Şubat Valilik açıklamaları!

7 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler valilik açıklamalarında! O illerde kar yağışı devam ediyor...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (7 ŞUBAT )

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

Şimdi ise gözler 7 Şubat Valilik açıklamalarına çevrildi ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi!

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7 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler valilik açıklamalarında! O illerde kar yağışı devam ediyor...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar yağışı uyarısının ardından İstanbul'un yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerinde aralıklarla kar etkili oluyor.

7 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler valilik açıklamalarında! O illerde kar yağışı devam ediyor...

19 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 19 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu bölgeleri yoğun kar yağışlı olacak. Akdeniz'in doğusunda ise sağanak yağmur bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürecek. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı gelen iller; Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Düzce.

7 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler valilik açıklamalarında! O illerde kar yağışı devam ediyor...

BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji yetkilileri, 6 Şubat Perşembe günü için kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısında bulundu. Özellikle kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede etkili olacak soğuk hava dalgası nedeniyle hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 10 derece azalması bekleniyor.

Bununla birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı da uyarılar yapıldı. Vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları önemle tavsiye ediliyor.

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