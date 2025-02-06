7 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Gözler valilik açıklamalarında! O illerde kar yağışı devam ediyor...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (7 ŞUBAT )

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ilin tamamında ya da bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmişti.

Şimdi ise gözler 7 Şubat Valilik açıklamalarına çevrildi ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi!