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Yarın okullar tatil mi, ders var mı? MEB LGS 2026 öncesi duyuru paylaştı!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 10:47
Yarın okullar tatil mi, ders var mı? MEB LGS 2026 öncesi duyuru paylaştı!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kararı açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "Yarın okullar tatil mi?" sorusu MEB açıklaması ile netlik kazandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü hangi kademelerde eğitim-öğretim arası verilecek merak konusu.