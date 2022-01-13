HaberlerYaşamYarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? 14 Ocak 2022 Valilik açıklaması ile kar tatili olan okullar ve iller
Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:48Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:50
Yarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? 14 Ocak 2022 Valilik açıklaması ile kar tatili olan okullar ve iller
Yurdun dört bir yanında yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı sürerken öğrenci ve veliler vna yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok ilde 14 Ocak için eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamada bugün bazı illerde eğitime ara verildiği ifade edilmişti. Buna göre; yarın 14 Ocak 2022 Cuma okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? İşte valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ve detaylar...