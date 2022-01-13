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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? 14 Ocak 2022 Valilik açıklaması ile kar tatili olan okullar ve iller
Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:50

Yarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? 14 Ocak 2022 Valilik açıklaması ile kar tatili olan okullar ve iller

Yurdun dört bir yanında yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı sürerken öğrenci ve veliler vna yanıt aramaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer birçok ilde 14 Ocak için eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Valilikler tarafından yapılan açıklamada bugün bazı illerde eğitime ara verildiği ifade edilmişti. Buna göre; yarın 14 Ocak 2022 Cuma okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? İşte valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ve detaylar...

Yarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? 14 Ocak 2022 Valilik açıklaması ile kar tatili olan okullar ve iller

Geçtiğimiz haftadan bu yana peş peşe gelen kar uyarıları geçtiğimiz gün itibarıyla yurt genelinde etkili olmaya başladı. Hal böyleyken bazı illerde eğitime ara verildiği ifade edilmişti. Bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışıyla beraber öğrenci ve veliler "Yarın okullar tatil mi oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler eğitime 1 günlük ara verebiliyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yarın okullar tatil mi oldu, hangi illerde okullar kar tatili oldu? İşte tüm detaylar...

Yarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? 14 Ocak 2022 Valilik açıklaması ile kar tatili olan okullar ve iller

Henüz yarın için valilikler tarafından kar tatili açıklaması mevcut değil. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz. İşte 13 Ocak bugün kar tatili olan iller;

BAYBURT

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yoğun Kar Yağışı kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ulaşım ve benzeri olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz il ve ilçelerin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 13 Ocak 2022 perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personelleri de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır." denildi.

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Yarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? 14 Ocak 2022 Valilik açıklaması ile kar tatili olan okullar ve iller

AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eleşkirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aşırı kar yağışı nedeniyle Eleşkirt ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitim gören okullarda eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Yarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? 14 Ocak 2022 Valilik açıklaması ile kar tatili olan okullar ve iller

ORDU

Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Korgan, Mesudiye ve Akkuş ilçelerinde eğitime bugün (13 Ocak) bir gün ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Korgan ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Yarın okullar tatil mi edildi, hangi illerde okullar kar tatili oldu? 14 Ocak 2022 Valilik açıklaması ile kar tatili olan okullar ve iller

GİRESUN

Giresun'da da kar yağışı nedeniyle Çamoluk ilçesinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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