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Yarın okullar tatil mi? Giresun, Samsun, Ordu, Bartın... 25 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler
Giriş Tarihi: 24.02.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
19:08
Son haftada yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrası hala etkinin sürdüğü şehirler bulunuyor. Meteorolojik verilere göre karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları takip ediliyor. 'Yarın okullar tatil mi?' sorusu ile gözler Giresun, Samsun, Ordu, Bartın gibi illelere dönmüş durumda. Öğrenci, öğretmen ve veliler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 25 Şubat Salı okullar hangi iller ve ilçelerde tatil oldu? İşte eğitime kar engeli açıklamaları...