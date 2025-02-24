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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? Giresun, Samsun, Ordu, Bartın... 25 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler
Giriş Tarihi: 24.02.2025 19:01 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 19:08

Yarın okullar tatil mi? Giresun, Samsun, Ordu, Bartın... 25 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler

Son haftada yurdu etkisi altına alan kar yağışı sonrası hala etkinin sürdüğü şehirler bulunuyor. Meteorolojik verilere göre karar verilen kar tatili için valilik açıklamaları takip ediliyor. 'Yarın okullar tatil mi?' sorusu ile gözler Giresun, Samsun, Ordu, Bartın gibi illelere dönmüş durumda. Öğrenci, öğretmen ve veliler araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 25 Şubat Salı okullar hangi iller ve ilçelerde tatil oldu? İşte eğitime kar engeli açıklamaları...

Yarın okullar tatil mi? Giresun, Samsun, Ordu, Bartın... 25 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler

Yarın okullar tatil mi sorusu haftanın ikinci ders gününde gündemde. Valilik ve kaymakamlık açıklamaları takip edilirken tüm kademelerde öğrencilerin sorgusu devam ediyor. Karın etkisinin sürdüğü Giresun, Samsun, Ordu, Bartın gibi iller araştırılıyor. İşte, kar tatili olan iller ve ilçeler...

Yarın okullar tatil mi? Giresun, Samsun, Ordu, Bartın... 25 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun, Samsun, Ordu, Bartın gibi illerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteorolojik verilere göre değerlendirilen kar tatili kararları valilik ve kaymakamlık açıklamaları ile takip ediliyor.

İşte, 25 Şubat Salı günü okulların tatil olduğu iller ve ilçeler:

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Yarın okullar tatil mi? Giresun, Samsun, Ordu, Bartın... 25 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler

GİRESUN

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve don ile buzlanma tehlikesine istinaden ulaşımda aksamalar yaşanmaması için Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Yarın okullar tatil mi? Giresun, Samsun, Ordu, Bartın... 25 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler

SAMSUN

"Samsunlu hemşehrilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve velilerimiz, ilimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceği değerlendirildiğinden tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, Müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 25 Şubat 2025 Salı günü 1 gün ara verilmiştir"

Yarın okullar tatil mi? Giresun, Samsun, Ordu, Bartın... 25 Şubat Salı kar tatili olan iller ve ilçeler

ORDU

Ordu Valiliği açıklamasında kar tatili paylaşıldı. Meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesi beklendiği için okullar tatil edildi.

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