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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı sonrası 30 Mart Perşembe günü Ankara, Nevşehir, Gümüşhane, Yozgat’ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 22:55 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 22:55

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı sonrası 30 Mart Perşembe günü Ankara, Nevşehir, Gümüşhane, Yozgat’ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?

30 Mart kar tatili olan iller hangileri soruları yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, Yozgat, Sivas, Nevşehir ve birçok ilde kar yağışı gerçekleşti. Bu noktada Ankara'da kar tatili var mı, yarın okullar tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Yapılan hava durumu analizlerinde balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de sıcaklıkları 8 ila 15 derece arasında düşüreceğini işaret etti. 30 Mart kar tatili haberleri ve Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? Ankara'da ve İstanbul'da okullar tatil mi oldu? İşte yarın okulların tatil olduğu iller listesi

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı sonrası 30 Mart Perşembe günü Ankara, Nevşehir, Gümüşhane, Yozgat’ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var sorusu yanıt arıyor. Türkiye, mart ayının sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havların etkisine girmesiyle birlikte 30 Mart kar tatili olan iller listesi araştırılmaya başlandı. Birçok ilde bir günlük kar tatili verildi. Peki, yarın okullar tatil mi, okullar var mı? İşte konu hakkında detaylar

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı sonrası 30 Mart Perşembe günü Ankara, Nevşehir, Gümüşhane, Yozgat’ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye, mart ayının sonu itibarıyla soğuk ve yağışlı havların etkisine girdi. Şiddetli yağışlar birçok ilde kar tatiline sebebiyet verdi. İşte o iller

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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı sonrası 30 Mart Perşembe günü Ankara, Nevşehir, Gümüşhane, Yozgat’ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?

YOZGAT

Yozgat il genelinde; kar yağışının etkili olması, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 30 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Eğitime verilen ara, Yozgat Valiliği web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı sonrası 30 Mart Perşembe günü Ankara, Nevşehir, Gümüşhane, Yozgat’ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?

Nevşehir

Nevşehir'de, kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde öğle saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle, 30 Mart Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

Kamuda görevli engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı sonrası 30 Mart Perşembe günü Ankara, Nevşehir, Gümüşhane, Yozgat’ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?

"Devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde etkili olması beklenen don olayı nedeniyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla ilimiz genelinde resmi, özel kreş ve anaokulları, ilk ve orta okulları, liseler, mesleki eğitim merkezleri ile rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 30 Mart 2023 tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden anneler de sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personel ilgili birim amirlerince değerlendirilmek üzere idari izinli sayılabilecektir."

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