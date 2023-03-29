Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Kar yağışı sonrası 30 Mart Perşembe günü Ankara, Nevşehir, Gümüşhane, Yozgat’ta okullar tatil mi, kar tatili var mı?

30 Mart kar tatili olan iller hangileri soruları yanıt arıyor. İstanbul, Ankara, Yozgat, Sivas, Nevşehir ve birçok ilde kar yağışı gerçekleşti. Bu noktada Ankara'da kar tatili var mı, yarın okullar tatil mi sorusu vatandaşlar tarafından aratılıyor. Yapılan hava durumu analizlerinde balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'de sıcaklıkları 8 ila 15 derece arasında düşüreceğini işaret etti. 30 Mart kar tatili haberleri ve Ankara'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? Ankara'da ve İstanbul'da okullar tatil mi oldu? İşte yarın okulların tatil olduğu iller listesi