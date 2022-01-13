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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi oldu ve hangi illerde? Yarın okul var mı, 14 Ocak’ta okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller!
Giriş Tarihi: 13.01.2022 21:48 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 21:49

Yarın okullar tatil mi oldu ve hangi illerde? Yarın okul var mı, 14 Ocak’ta okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeler kapsamında; ülke genelinde soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Özellikle Doğu Anadolu gibi bölgelerde yüksek kesim ve sert havanın etkisi yaşanırken çoğu ilde kar yağışı da devam ediyor. Bu noktada; "Yarın okullar tatil mi? Yarın okul var mı, 14 Ocak'ta okullar tatil mi?" gibi soruların yanıtları, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Peki; 14 Ocak Yarın okullar tatil mi edildi? Valilik açıklamaları ile kar tatili olan iller listesi!

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okul var mı, 14 Ocak’ta okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller!

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok ilde kar tatili olup olmadığı araştırılıyor. Valiliklerden gelen açıklamalar doğrultusunda kar tatili olan iller listesi belli olurken "Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okul var mı, 14 Ocak'ta okullar tatil mi?" sorularına cevap aranıyor. İşte kar tatili olan iller listesi ile son durum.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okul var mı, 14 Ocak’ta okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller!

14 OCAK CUMA VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın Özalp ilçesinde yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Özalp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yoğun kar ve yollarda buzlanma tehlikesi dolayısıyla yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okul var mı, 14 Ocak’ta okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller!

14 OCAK CUMA KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okul var mı, 14 Ocak’ta okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller!

14 OCAK CUMA KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın 11 ilçesinde kar yağışı sebebiyle yüz yüz eğitime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verildi.

Konya'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde eğitime 14 Ocak Cuma günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırlı, Altınekin, Bozkır, Çumra, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir. Bu süre zarfında uzaktan eğitim yapacaktır" denildi.

Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Meram ilçesinin bazı mahallelerinde kar yağışı, buzlanma ve uzun süreli elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet sebebiyle 14 Ocak 2022 Cuma günü yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği, uzaktan eğitim yapılacağı belirtildi.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Yarın okul var mı, 14 Ocak’ta okullar tatil mi? İşte kar tatili olan iller!

14 OCAK CUMA AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, olumsuz hava koşulları yüzünden köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime bugün ve yarın ara verildi.

Tutak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle ilçedeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrenciler için eğitime 13-14 Ocak tarihleri arasında ara verildiği kaydedildi.

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