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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da 24 Aralık 2022 Perşembe Yarın okullar tatil mi, ders var mı?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 15:46

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da 24 Aralık 2022 Perşembe Yarın okullar tatil mi, ders var mı?

5.9 şiddetindeki deprem sonrası bazı illerde eğitime ara verildiği ifade edilmişti. Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da yaşanan sarsıntı nedeniyle okullarda yarın eğitime devam edilip edilmeyeceği "Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da 24 Aralık 2022 Yarın okullar tatil mi, ders var mı?" sorularıyla yanıt arıyor. Bugün konuyla ilgili Valilikler tarafından peş peşe açıklamalar yapılmıştı. Peki, yarın okullar tatil mi olacak? İşte konuya dair son durum ve detaylar.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da 24 Aralık 2022 Perşembe Yarın okullar tatil mi, ders var mı?

Gece saatlerinde Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul 5.9'luk depremle sarsıldı. Yaşanan deprem bölge halkında büyük tedirginliğe neden olurken birçok ilde eğitime ara verildi. Bu noktada yarın da bu aranın devam edip etmeyeceği konusu "Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da 24 Aralık 2022 Yarın okullar tatil mi, ders var mı?" sorularıyla gündeme geldi. Valilikler peş peşe açıklama yaptı. Peki, yarın okullar tatil olacak mı? İşte son durum ve Valiliklerden gelen açıklamalar.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da 24 Aralık 2022 Perşembe Yarın okullar tatil mi, ders var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikler tarafından 24 Kasım yarın okulların tatil olduğuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

DÜZCE'DE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valisi Cevdet Atay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
Değerli hemşerilerimiz,

İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir.

Hepimize çok geçmiş olsun.

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Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da 24 Aralık 2022 Perşembe Yarın okullar tatil mi, ders var mı?

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Gölyaka'da meydana gelen deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Değerli hemşerilerimiz, Düzce'de meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 23 Kasım 2022 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun."

Vali Kaldırım, AA muhabirine, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da 24 Aralık 2022 Perşembe Yarın okullar tatil mi, ders var mı?

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Düzce Gölyaka merkezli ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim-öğretime ara verilmiştir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da 24 Aralık 2022 Perşembe Yarın okullar tatil mi, ders var mı?

ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Deprem nedeniyle Kdz. Ereğli'de eğitime bir gün ara verildi!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

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