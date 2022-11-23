Yarın okullar tatil mi, hangi illerde? Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul’da 24 Aralık 2022 Perşembe Yarın okullar tatil mi, ders var mı?

5.9 şiddetindeki deprem sonrası bazı illerde eğitime ara verildiği ifade edilmişti. Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da yaşanan sarsıntı nedeniyle okullarda yarın eğitime devam edilip edilmeyeceği "Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Ankara ve İstanbul'da 24 Aralık 2022 Yarın okullar tatil mi, ders var mı?" sorularıyla yanıt arıyor. Bugün konuyla ilgili Valilikler tarafından peş peşe açıklamalar yapılmıştı. Peki, yarın okullar tatil mi olacak? İşte konuya dair son durum ve detaylar.