Haberler
Yaşam
Yarın okullar tatil mi, hangi kademelerde tatil? MEB LGS 2026 öncesi karar aldı!
Giriş Tarihi: 11.06.2026 09:27
Yarın okullar tatil mi, hangi kademelerde tatil? MEB LGS 2026 öncesi karar aldı!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS kararı açıklandı. Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği "Yarın okullar tatil mi?" sorusu MEB açıklaması ile netlik kazandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav hazırlıkları nedeniyle 12 Haziran Cuma günü hangi kademelerde eğitim-öğretim arası verilecek merak konusu.