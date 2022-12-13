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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 14 Aralık 2022 okullar tatil mi oldu?
Giriş Tarihi: 13.12.2022 17:18 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 17:19

Yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 14 Aralık 2022 okullar tatil mi oldu?

İstanbul'da okullar tatil mi sorusu, birçok vatandaş tarafından yanıt arıyor. En son Antalya'da yaşanan sel olayı yüzünden 2 gün boyunca okullar tatil edilmişti. Yaşanan influenza salgınından sonra şimdi de Strep A Türkiye'de görülmeye başlandı. İngiltere'de 10 çocuğun hayatının kaybetmesine yol açan bu bakteriyel hastalık, Türkiye'de korku ortamına yol açtı. Bu noktada, 14 Aralık 2022 yarın okullar tatil mi edildi sorusu gündemdeki yerini almaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? Okullar yarın tatil mi oldu, kaç gün tatil? İşte detaylar…

Yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 14 Aralık 2022 okullar tatil mi oldu?

Yarın okullar tatil mi oldu sorusu, ülke genelinde yaşanan yoğun yağmur yağışı, grip salgını ve Strep A vakasının Türkiye'de görülmesiyle birlikte iyice arttı. Antalya'da ve Kars'ta okullar tatil olurken, birçok vatandaş yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında valiliklerden gelen açıklama

Yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 14 Aralık 2022 okullar tatil mi oldu?

STREP A NEDİR?

Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kişi bakteriyi farkında olmadan taşıma potansiyeline sahip. Kişinin hasta olmaması diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

STREP A BAKTERİSİ ENFEKSİYONU NASIL BULAŞIR?

Bakterinin bulaş seçenekleri arasında yakın temas, öksürük ve hapşırma yer alıyor. Maskesiz ve yakın temasın olduğu işyerleri, okullar, bakımevleri, toplu taşıma gibi alanlarda daha fazla gözlemleniyor.

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Yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 14 Aralık 2022 okullar tatil mi oldu?

INFLUENZA NEDİR?

Grip (influenza) genellikle yıl içerisinde Ekim ayından başlayarak Mart sonu Nisan başına kadar olan dönemde sık görülen oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Grip kuzey yarım kürede yer alan her ülkede ifade edilen aylar arasında toplumda önemli sayıda kişiyi etkileyen bir hastalıktır. Bu aylarda hasta kişi sayısının belirgin şekilde artması beklenen bir süreçtir ve salgın olarak değerlendirilmemeli, mevsimsel grip hastalığı aktif dönemi olarak ifade edilmelidir.

Yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 14 Aralık 2022 okullar tatil mi oldu?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın okulların tatil olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi. Antalya'daki tatil de bugün itibariyle sona erdi.

Yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 14 Aralık 2022 okullar tatil mi oldu?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatili uygulanacak. Yarıyıl tatili sebebiyle okullar 20 Ocak Cuma günü kapanacak ve öğrenciler için birinci dönem sona erecek. Okullarda eğitim öğretim faaliyetleri ise tekrar 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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