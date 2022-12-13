Yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 14 Aralık 2022 okullar tatil mi oldu?

STREP A NEDİR?

Strep A, boğazda ve deride görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir bakteri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kişi bakteriyi farkında olmadan taşıma potansiyeline sahip. Kişinin hasta olmaması diğer kişilere bulaştırmasında bir engel değil.

STREP A BAKTERİSİ ENFEKSİYONU NASIL BULAŞIR?

Bakterinin bulaş seçenekleri arasında yakın temas, öksürük ve hapşırma yer alıyor. Maskesiz ve yakın temasın olduğu işyerleri, okullar, bakımevleri, toplu taşıma gibi alanlarda daha fazla gözlemleniyor.