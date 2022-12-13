Yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil? 14 Aralık 2022 okullar tatil mi oldu?

İstanbul'da okullar tatil mi sorusu, birçok vatandaş tarafından yanıt arıyor. En son Antalya'da yaşanan sel olayı yüzünden 2 gün boyunca okullar tatil edilmişti. Yaşanan influenza salgınından sonra şimdi de Strep A Türkiye'de görülmeye başlandı. İngiltere'de 10 çocuğun hayatının kaybetmesine yol açan bu bakteriyel hastalık, Türkiye'de korku ortamına yol açtı. Bu noktada, 14 Aralık 2022 yarın okullar tatil mi edildi sorusu gündemdeki yerini almaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi? Okullar yarın tatil mi oldu, kaç gün tatil? İşte detaylar…