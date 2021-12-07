Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? 8 Aralık Yarın okullar tatil edilecek mi, olacak mı?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.