Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? 8 Aralık Yarın okullar tatil edilecek mi, olacak mı?
Giriş Tarihi: 07.12.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 14:22

Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? 8 Aralık Yarın okullar tatil edilecek mi, olacak mı?

Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgelerinde görülen kuvvetli rüzgar ve lodos vatandaşlarda "Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz hafta İstanbul dahil birçok ilde hayatı olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle eğitime bir günlük ara verilmişti. Peki, 8 Aralık Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? İşte okullarla ilgili son dakika gelişmeleri...

Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? 8 Aralık Yarın okullar tatil edilecek mi, olacak mı?

Yarın okullar tatil mi sorusu bugün yurdun birçok kesiminde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle araştırma konusu haline geldi. Özellikle Akdeniz'de saatte 130 kilometre hızla esen lodos, yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda "Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Meteoroloji de konuyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. Peki, 8 Aralık Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? İşte konuya dair son dakika açıklamasının detayları...

Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? 8 Aralık Yarın okullar tatil edilecek mi, olacak mı?

ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Antalya Valiliği'nden okulların tatil olduğuna yönelik bir açıklama yapılmadı. Fırtınanın etkili olacağı ve sona ermesi beklenen tarih açıklandı. Konu ile ilgili son dakika gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? 8 Aralık Yarın okullar tatil edilecek mi, olacak mı?

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; Rüzgarın; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? 8 Aralık Yarın okullar tatil edilecek mi, olacak mı?

Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli, Muğla, Antalya çevreleri, İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçeleri, Balıkesir'in batı kıyıları ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yarın okullar tatil mi, lodos nedeniyle hangi illerde okullar tatil oldu? 8 Aralık Yarın okullar tatil edilecek mi, olacak mı?

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevreleri hariç bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Mersin ve Adana çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SON DAKİKA