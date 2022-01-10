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Haberler Yaşam Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2022 Salı Hangi illerde kar tatili var? Okullar yarın tatil mi olacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2022 21:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 21:55

Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2022 Salı Hangi illerde kar tatili var? Okullar yarın tatil mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasına göre; yurt genelinde sert ve soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Özellikle ülkenin doğusunda yaşanan kar yağışı sebebiyle "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranırken 10 Ocak Pazartesi gününe ilişkin pek çok ilde eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Hal böyle olunca; "Yarın okullar tatil mi olacak? 11 Ocak 2022 Okullar tatil mi, hangi illerde tatil?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; yarın okul var mı, hangi illerde kar tatili olacak? İşte yanıtı!

Yarın okullar tatil mi olacak? 11 Ocak 2022 Okullar tatil mi, hangi illerde tatil?

10 Ocak 2022 Pazartesi günü için Bingöl, Tunceli, Bitlis gibi illerde eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen hava durumu raporuna göre; ülke genelinde soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Öte yandan; yeni haftanın gelmesi ile birlikte İstanbul ve Ankara'da kar yağışı beklentisi artarken doğu illerinde görülen kar yağışı sebebiyle "Yarın okullar tatil mi olacak? 11 Ocak 2022 Okullar tatil mi, hangi illerde tatil?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; yarın okul var mı? İşte bilgiler.

Yarın okullar tatil mi olacak? 11 Ocak 2022 Okullar tatil mi, hangi illerde tatil?

11 OCAK BİTLİS'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis Valiliği tarafından 11 Ocak Salı gününe ilişkin kar tatili açıklaması henüz yapılamadı.

11 OCAK BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl Valiliği tarafından 11 Ocak Salı gününe ilişkin kar tatili açıklaması henüz yapılamadı.

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Yarın okullar tatil mi olacak? 11 Ocak 2022 Okullar tatil mi, hangi illerde tatil?

11 OCAK TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği tarafından 11 Ocak Salı gününe ilişkin kar tatili açıklaması henüz yapılamadı.

Yarın okullar tatil mi olacak? 11 Ocak 2022 Okullar tatil mi, hangi illerde tatil?

11 OCAK (YARIN) MUŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yarın okullar tatil mi olacak? 11 Ocak 2022 Okullar tatil mi, hangi illerde tatil?
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