Yarın okullar tatil mi? 11 Ocak 2022 Salı Hangi illerde kar tatili var? Okullar yarın tatil mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamasına göre; yurt genelinde sert ve soğuk hava koşulları etkisini sürdürüyor. Özellikle ülkenin doğusunda yaşanan kar yağışı sebebiyle "Okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aranırken 10 Ocak Pazartesi gününe ilişkin pek çok ilde eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Hal böyle olunca; "Yarın okullar tatil mi olacak? 11 Ocak 2022 Okullar tatil mi, hangi illerde tatil?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki; yarın okul var mı, hangi illerde kar tatili olacak? İşte yanıtı!