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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika duyuruları peş peşe geliyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
10:57
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika duyuruları peş peşe geliyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunda 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat'ta 35 ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla bazı illerde okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangisi? İşte, valilik açıklamaları ile tatil olan il ve ilçeler listesi...