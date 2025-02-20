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Haberler Yaşam YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika duyuruları peş peşe geliyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller
Giriş Tarihi: 20.02.2025 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:57

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika duyuruları peş peşe geliyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunda 20 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Şubat'ta 35 ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla bazı illerde okulların tatil edildiği duyuruldu. Peki, yarın okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangisi? İşte, valilik açıklamaları ile tatil olan il ve ilçeler listesi...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika duyuruları peş peşe geliyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller

Yurdu tesiri altına alan kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini sürdürmeye devam ediyor! Meteoroloji'nin son raporuna göre 20 il için sarı kodlu uyarı verilirken, 20 Şubat'ta 35 ilde okullar tatil edildi. Valiliklerden yapılan duyurulara göre, 21 Şubat Cuma günü kar yağışı nedeniyle öğrenciler için eğitime ara verilen iller belli oldu. Peki, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler hangisi?İşte güncel kar tatili duyuruları…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika duyuruları peş peşe geliyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller

O İLLERDE KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Raporda, İstanbul dahil 20 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika duyuruları peş peşe geliyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller

20 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beklenen kar yağışlarının, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise Pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika duyuruları peş peşe geliyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, İstanbul, Kars, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika duyuruları peş peşe geliyor! İşte, 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan iller

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Şubat Perşembe günü 35 İlde eğitime ara verilmesinin ardından, 21 Şubat Cuma günü için gözler tatil haberlerine çevrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanma uyarılarına karşı 21 Şubat Cuma günü kar tatili olan il ve ilçeler şu şekilde;

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