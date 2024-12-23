Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM'de
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:46

YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM'de

Bu haftanın yeni BİM aktüel ürün kataloğu yayımlandı. 24 Aralık 2024 Salı gününden itibaren BİM market raflarında birbirinden uygun fiyatlı ve geniş ürün yelpazesiyle yüzlerce ürün yerlerini alacak. Yeni yıl alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar bu hafta hangi indirimli ürünlerin katalogta yer aldığını mercek altına aldı. İşte, jher ihtiyaca ve her bütçeye yönelik 24-27 Aralık Bim aktüel ürünler kataloğu...

YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM’de

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta salı ve cuma günü market raflarında ve bim online alışveriş sitesinde yerini alıyor.Bu hafta yayınlanan 24-27 Aralık kaktüel ürün afişinde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL, Dijitsu 65' Ultra HD Google Tv 17.490 TL, Büyük Boy Valiz 799 TL, Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 399 TL'den satışa çıkıyor. İşte, geniş ürün yelpazesiyle birbirinden uygun fiyatlı ürünlerle bu haftanın BİM fırsatları haberin devamında...

YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM’de

BİM AKTÜEL 24 ARALIK 2024
Zencefilli Tarçınlı kurabiye 59,00 TL

Kadayıf 27,50 TL

Çikolata kalıbı 32,50 TL

Antep Fıstığı Kreması 165,00 TL

Sütlü Kuvertür Çikolata 39,50 TL

Tahin- Üzüm Pekmezi 79,50 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM’de

Çıtır Nohut 25,00 TL

Kakaolu Gofret 27,50 TL

Yaş Hurma 84,50 TL

Tuzlu Yerli Çekirdek 29,50 TL

Kavrulmuş Kaju 139,50 TL

Patates Cipsi Çeşitleri 32,50 TL

YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM’de

Türk Kahvesi Draje Set 114,50 TL

Kahve Çeşitleri 45,00 TL

Şekersiz Kola 34,50 TL

Şeftali Aromalı Didi 34,50 TL

Şalgam Suyu 49,50 TL

Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 39,50 TL

Stick Çikolata Çeşitleri 129,00 TL

YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM’de

BİM AKTÜEL 27 ARALIK 2024 KATALOĞU
Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 399 TL

Rakle Mottolu Cam Kupa 42,50 TL

Emaye Közmatik 99 TL

Emaye Tepsi 109 TL

Kahvaltı / Tereyağı Bıçağı 6'lı 109 TL

Süzgeçli Maşa 65 TL

Mutfak Gereçleri 52,50 TL

Dondurucu Saklama Kabı 39 TL

Kaydırmaz Tepsi Çeşitleri 79 TL

Hasır Kulplu Dekoratif Sepet 169 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 89 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 79 TL

SON DAKİKA