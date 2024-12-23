Haberler
Yaşam
YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM'de
Giriş Tarihi: 23.12.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024
09:46
YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM'de
Bu haftanın yeni BİM aktüel ürün kataloğu yayımlandı. 24 Aralık 2024 Salı gününden itibaren BİM market raflarında birbirinden uygun fiyatlı ve geniş ürün yelpazesiyle yüzlerce ürün yerlerini alacak. Yeni yıl alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar bu hafta hangi indirimli ürünlerin katalogta yer aldığını mercek altına aldı. İşte, jher ihtiyaca ve her bütçeye yönelik 24-27 Aralık Bim aktüel ürünler kataloğu...