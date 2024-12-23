YARIN SATIŞTA! 24-27 Aralık BİM aktüel kataloğu: Akıllı ev aletleri, renkli yemek ve fincan takımları, dekoratif ürünler bu hafta BİM’de

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta salı ve cuma günü market raflarında ve bim online alışveriş sitesinde yerini alıyor.Bu hafta yayınlanan 24-27 Aralık kaktüel ürün afişinde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 8.650 TL, Dijitsu 65' Ultra HD Google Tv 17.490 TL, Büyük Boy Valiz 799 TL, Bonera Ocak Üstü Tost Makinesi 399 TL'den satışa çıkıyor. İşte, geniş ürün yelpazesiyle birbirinden uygun fiyatlı ürünlerle bu haftanın BİM fırsatları haberin devamında...