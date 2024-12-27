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Haberler Yaşam YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:30

YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...

2024 yılının son ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 28 Aralık'tan itibaren satışa sunulacak yüzlerce uygun fiyatlı ürün alıcılarını bekliyor. Bu hafta ŞOK marketlerde Sinbo Sel Lazer Epilatör 1.999 TL, Sinbo Saç Şekillendirme Seti 2.699 TL,Asus Gaming Hazır Sistem 21.499 TL'den satışa sunulacak.Geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye uygun indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler ŞOK aktüel ürün kataloğunu yakından takip ediyor. İşte, 28 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...

8-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Yüzlerce uygun fiyatlı ürün market raflarındaki yerini alıyor. Bu hafta ŞOK'ta lazer epilatör, gaming ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti ve çok daha fazlası satışa sunulacak. İşte, ŞOK aktüelin kaçırılmayacak indirimli fırsatları haberin devamında...

YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...

ŞOK 28 AKTÜEL 2024 KATALOĞU YARIN SATIŞTA
Sinbo Sel 6044 Lazer Epilatör Gold/Purple Gold - 1.999 TL
Sinbo Saç Kurutma Makinesi Beyaz/Gri/Mavi - 1.099 TL
Sinbo Shd-1719 Saç Şekillendirme Seti Mor/Pembe - 2.699 TL
Penti Fluffy Termal Tayt - 379 TL
Kadın Pijama Takımı Soft Kumaş - 399 TL
Hareketli Peluş Kulaklık - 249 TL
Peluş Kulaklık - 129 TL
Taşıyıcı Tırlar - 349 TL
Org - 499 TL
Altını Islatan Bebek - 249 TL
Hot Wheels Tekli Arabalar - 79,95 TL
Altını Islatan Bebek - 249 TL
Uzaktan Kumandalı Off-Road Aracı - 599 TL

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YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...

BU HAFTA ŞOK'TA NELER VAR?

Powered By Asus VG3050 Intel I3 10105F 6GB RTX3050 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming Hazır Sistem - 17.999 TL
Powered By Asus VG3060 AMD Ryzen 5500 8GB RTX3060 16GB DDR4 512GB SSD FreeDos Gaming Hazır Sistem - 21.499 TL
ASUS ZenScreen MB166C 15.6'' 5 ms Full HD IPS 60 Hz Taşınabilir Monitör - 5.299 TL
ASUS PN41-BBC129MVS1 Intel Celeron N4500 8GB Ram 256 GB SSD FreeDOS Mini Masaüstü PC - 6.299 TL
ASUS TUF Gaming H3 Wireless 7.1 PC/MAC/PS4/Nintendo Switch Mobil ve Xbox Uyumlu Oyuncu Kulaklık - 2.799 TL
ASUS TUF Gaming K1 Membrane RGB Gaming Klavye - 1.499 TL

YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...

ŞOK AKTÜEL KATALOĞU FIRSAT YAĞMURU
Moda Life Star Berjer - 4.999 TL
Moda Life Rio Berjer - 4.499 TL
Moda Life Bella Berjer - 5.799 TL
Moda Life Linen Berjer - 4.999 TL
Moda Life Bianco Berjer - 5.399 TL
Moda Life Nirvana Ayakkabılık - 2.099 TL
Moda Life Avrupa Mutfak Masa Seti - 4.499 TL
Moda Life Atlas Çok Amaçlı Dolap - 2.699 TL
Moda Life Arda Mutfak Masa Seti - 3.999 TL

YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...
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