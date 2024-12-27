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YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
10:30
YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...
2024 yılının son ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 28 Aralık'tan itibaren satışa sunulacak yüzlerce uygun fiyatlı ürün alıcılarını bekliyor. Bu hafta ŞOK marketlerde Sinbo Sel Lazer Epilatör 1.999 TL, Sinbo Saç Şekillendirme Seti 2.699 TL,Asus Gaming Hazır Sistem 21.499 TL'den satışa sunulacak.Geniş ürün yelpazesiyle her bütçeye uygun indirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler ŞOK aktüel ürün kataloğunu yakından takip ediyor. İşte, 28 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğu...