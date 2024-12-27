YILIN SON İNDİRİMLERİ! 28 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayında: Lazer epilatör, oyuncu ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti...

8-31 Aralık ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı. Yüzlerce uygun fiyatlı ürün market raflarındaki yerini alıyor. Bu hafta ŞOK'ta lazer epilatör, gaming ekipmanları, monitör, saç şekillendirme seti ve çok daha fazlası satışa sunulacak. İşte, ŞOK aktüelin kaçırılmayacak indirimli fırsatları haberin devamında...