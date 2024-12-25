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YARIN SATIŞTA! 💥A101 AKTÜEL 26 ARALIK: Halı/koltuk yıkama makinesi, dikey ısıtıcı, şarjlı süpürge...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
15:17
YARIN SATIŞTA! 💥A101 AKTÜEL 26 ARALIK: Halı/koltuk yıkama makinesi, dikey ısıtıcı, şarjlı süpürge...
A101 Aralık ayının son aktüel kataloğunu yayımladı. Yeni yıl öncesi birçok fırsat ürünün yer aldığı katalogda elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına, küçük ev aletlerinden temizlik malzemelerine birçok ürün indirimli fiyatlarıyla satışa çıkıyor. Haftanın en popüler katalog ürünü ise 17.990 TL'den satışa çıkan elektrikli motorlu bisiklet oldu. Peki, 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? İşte, liste liste indirimli fiyatlar...