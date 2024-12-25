Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YARIN SATIŞTA! 💥A101 AKTÜEL 26 ARALIK: Halı/koltuk yıkama makinesi, dikey ısıtıcı, şarjlı süpürge...
Giriş Tarihi: 25.12.2024 15:17 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:17

YARIN SATIŞTA! 💥A101 AKTÜEL 26 ARALIK: Halı/koltuk yıkama makinesi, dikey ısıtıcı, şarjlı süpürge...

A101 Aralık ayının son aktüel kataloğunu yayımladı. Yeni yıl öncesi birçok fırsat ürünün yer aldığı katalogda elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına, küçük ev aletlerinden temizlik malzemelerine birçok ürün indirimli fiyatlarıyla satışa çıkıyor. Haftanın en popüler katalog ürünü ise 17.990 TL'den satışa çıkan elektrikli motorlu bisiklet oldu. Peki, 26 Aralık A101 aktüel ürünler neler? İşte, liste liste indirimli fiyatlar...

YARIN SATIŞTA! 💥A101 AKTÜEL 26 ARALIK: Halı/koltuk yıkama makinesi, dikey ısıtıcı, şarjlı süpürge...

A101 market ürünler kataloğu ile Aralık ayının son fırsat ürünleri satışa çıkıyor. 26 Aralık Perşembe gününden itibaren müşterilerin beğenisine sunulacak olan yeni hafta broşüründe yediden yetmişe her ihtiyaca uygun ürün yer alıyor. Peki, A101 aktüel ürünler neler? İşte, 26 Aralık A101 aktüel ürünler kataloğu...

YARIN SATIŞTA! 💥A101 AKTÜEL 26 ARALIK: Halı/koltuk yıkama makinesi, dikey ısıtıcı, şarjlı süpürge...

A101 AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA!

  • Çay 1000 G 179 TL
  • Beyaz Peynir 700 G 115 TL
  • Dana Sucuk 400 G 179 TL
  • Çiçek Balı 450 G 129 TL
  • Yeşil Mercimek 1000 G 54 TL
  • Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto 700 G 109 TL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YARIN SATIŞTA! 💥A101 AKTÜEL 26 ARALIK: Halı/koltuk yıkama makinesi, dikey ısıtıcı, şarjlı süpürge...
  • Yüzey Temizleme Havlusu 100'lü 69 TL
  • Bulaşık Deterjanı 2600 Ml 169 TL
  • Çamaşır Suyu 3240 Ml 129 TL
  • Bulaşık Makinesi Jeli 1080 Ml 199 TL
  • Ağız Bakım Suyu 500 Ml 59 TL
YARIN SATIŞTA! 💥A101 AKTÜEL 26 ARALIK: Halı/koltuk yıkama makinesi, dikey ısıtıcı, şarjlı süpürge...

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ!

  • Maskara 129 TL
  • Nemlendirici Krem 50 ml 129 TL
  • Demlik Poşet Çay 100'lü 69 TL
YARIN SATIŞTA! 💥A101 AKTÜEL 26 ARALIK: Halı/koltuk yıkama makinesi, dikey ısıtıcı, şarjlı süpürge...

26 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOĞU

  • 55 İnç 4K UHD Smart Led TV 22.999 TL
  • 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 13.999 TL
  • Bluetooth Kulaklık 399 TL
  • Makyaj Çantası 279 TL
  • Kablosuz Klavye Mouse Seti 499 TL
SON DAKİKA