YARIN SATIŞTA! A101 aktüel 30 Ocak kataloğu: koltuk yıkama makinesi, su sebili, dikiş makinesi, deterjanlar…

A101'in 30 Ocak aktüel kataloğu ve fiyat listesi, yeni hafta fırsatlarıyla alışveriş tutkunlarıyla buluştu. Bu Perşembe, binlerce üründe cazip indirimler sunuluyor. Elektronik eşyalar, temizlik malzemeleri, tencere setleri ve oyuncaklar gibi birçok kategoride avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. İşte A101 30 Ocak indirimleri ve detaylar…