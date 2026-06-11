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YARIN SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?
Giriş Tarihi: 11.06.2026 14:38
YARIN SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu, 12 Haziran Cuma gününden itibaren başlayacak ve 16-17 Haziran tarihlerinde devam edecek büyük indirimlerle teknoloji, mutfak gereçleri ve çocuk ürünlerinde fırsat kapılarını aralıyor. Babalar Günü öncesi sunulan avantajlı fiyatlar, ev ihtiyaçlarını uygun maliyetle tamamlamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.