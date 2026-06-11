YARIN SATIŞTA! BİM aktüel katalog 12-16-17 Haziran 2026: BİM indirimlerinde bu hafta neler var?

Haziran ayının ikinci haftasına girerken BİM, hem teknolojik cihazlar hem de mutfak ve yaşam alanlarını renklendirecek ürünlerle dolu geniş bir yelpazeyi tüketicilerle buluşturuyor. 12 Haziran Cuma günü başlayacak olan kampanya dönemi, özellikle yüksek teknolojili akıllı televizyonlar, elektrikli bisiklet modelleri ve profesyonel kişisel bakım aletleri ile dikkat çekerken, 16 Haziran Salı günü itibarıyla daha çok gıda ve temel mutfak ihtiyaçlarına odaklanan bir ürün çeşitliliği market raflarındaki yerini alacak.