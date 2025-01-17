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Haberler Yaşam YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları
Giriş Tarihi: 17.01.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 10:24

YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları

ŞOK aktüel 18-21 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğu, yeni yılda da büyük büyük indirimlerini alışverişseverlere sunuyor. Birbirinden farklı kategorilerdeki ürünler cazip fiyatlarla raflarda yerini alırken, özellikle küçük ev aletleri, deterjanlar, şampuanlar, ısıtıcılar, polarlar, montlar, ayakkabı çeşitleri ve pijama takımları büyük ilgi görüyor.Bu haftaki kataloğun en dikkat çekenleri arasında dikiş makinesi, halı yıkama makinesi ve bilgisayara aksesuarları geliyor. İşte 18-21 Ocak ŞOK aktüel kataloğunun dikkat çeken indirimli ürünleri ve fiyat listesi!

YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları

ŞOK 18-21 Ocak aktüel kampanyası, yeni haftada da alışveriş tutkunlarını birbirinden cazip fırsatlarla buluşturuyor. Pek çok kategoride indirim uygulanan kampanyada, temel gıda ürünlerinden deterjanlara, elektronik ürünlerden tekstile kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. İşte ŞOK aktüel 81-21 Ocak kataloğu ve fiyat listesi

YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 18 OCAK 2025

Klavye + Mouse Set 999 TL,

Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL,

Oyuncu Hoparlör 359 TL,

Gaming Kulaklık 699 TL,

Tuval Set 99,95 TL,

Beslenme Kabı 69,95 TL,

Müzikal Set 199 TL,

Mini Org 149 TL,

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 10'lu Sahlep 30 TL,
  • 1500 ml Tüm Yüzeyler Jel Çeşitleri 79 TL,
  • 50 ml Diş Macunu 70 TL,
  • Süper Dev Havlu 30 TL,
  • 3 kg Toz Deterjan 99 TL
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları
  • Bebek Battaniyesi 179 TL,
  • Anne Yanı Bebek Yatağı 309 TL,
  • Bebek Yastığı 49,95 TL,
  • 4'lü Bebek Ağız Silme Mendili 59,95 TL,
  • Bebek Battaniyesi 129 TL,
  • Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Çorap 34,95 TL,
  • Askılı Organizer 59,95 TL,
  • Çocuk Panduf 129 TL,
YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları
  • Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 349 TL,
  • Hayvan Dostlar Keşif Serisi 349 TL,
  • Köpekçiğin Oyun Macerası 349 TL,
  • Renkli Bloklar 299 TL,
  • İlk Yaş Aktivite Masası 399 TL,
  • İlk Motorum 399 TL,
  • Potalı Yuvarlama Kulesi 119 TL,
  • Müzikal Hayvancıklar 199 TL,
YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları
  • Diş fırçası 23,50 TL
  • Bebek bezi 99 TL
  • Oda kokusu 89,90 TL
  • Yüz yıkama köpüğü 54,99 TL
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