YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları

ŞOK 18-21 Ocak aktüel kampanyası, yeni haftada da alışveriş tutkunlarını birbirinden cazip fırsatlarla buluşturuyor. Pek çok kategoride indirim uygulanan kampanyada, temel gıda ürünlerinden deterjanlara, elektronik ürünlerden tekstile kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. İşte ŞOK aktüel 81-21 Ocak kataloğu ve fiyat listesi