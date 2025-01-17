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YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları
Giriş Tarihi: 17.01.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
10:24
YARIN SATIŞTA! ŞOK aktüel fırsatları 18-21 Ocak: dikiş makinesi, halı yıkama makinesi bilgisayara aksesuarları
ŞOK aktüel 18-21 Ocak tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğu, yeni yılda da büyük büyük indirimlerini alışverişseverlere sunuyor. Birbirinden farklı kategorilerdeki ürünler cazip fiyatlarla raflarda yerini alırken, özellikle küçük ev aletleri, deterjanlar, şampuanlar, ısıtıcılar, polarlar, montlar, ayakkabı çeşitleri ve pijama takımları büyük ilgi görüyor.Bu haftaki kataloğun en dikkat çekenleri arasında dikiş makinesi, halı yıkama makinesi ve bilgisayara aksesuarları geliyor. İşte 18-21 Ocak ŞOK aktüel kataloğunun dikkat çeken indirimli ürünleri ve fiyat listesi!