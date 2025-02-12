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Haberler Yaşam YARIN SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Sinop'ta okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 19:37 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:37

YARIN SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Sinop'ta okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Sinop'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Türkeli ve Boyabat ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe Sinop'ta okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

YARIN SİNOP’TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Sinop’ta okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Sinop'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kar yağışı sebebiyle Merkez ilçede 4, Ayancık'ta 12, Boyabat'ta 36, Durağan'da 3, Erfelek'te 21, Gerze'de 4 ve Saraydüzü'nde 3 olmak üzere toplam 83 köy yolu ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkililerinin yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda, olası risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla bugün Türkeli ve Boyabat ilçelerinde eğitime ara verildi. Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe Sinop'ta okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar...

YARIN SİNOP’TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Sinop’ta okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Perşembe günü Sinop'ta okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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YARIN SİNOP’TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Sinop’ta okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

SİNOP'TA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE 12 ŞUBAT'TA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Sinop Valiliği, kent genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

YARIN SİNOP’TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Sinop’ta okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!

Açıklamada, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köylerinde; Boyabat ilçesinde ise Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde 12 Şubat Çarşamba günü tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi.

YARIN SİNOP’TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Sinop’ta okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
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