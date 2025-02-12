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YARIN SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Sinop'ta okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
19:37
YARIN SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 Şubat Sinop'ta okullar var mı yok mu? Gözler Valilikte!
Sinop'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün Türkeli ve Boyabat ilçelerinde bugün eğitime ara verildi. Peki, 13 Şubat 2025 Perşembe Sinop'ta okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?