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Yarın Sivas'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamasında bulundu! 6 Şubat yarın Sivas'ta okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
20:28
Yarın Sivas'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamasında bulundu! 6 Şubat yarın Sivas'ta okullar var mı yok mu?
Sivas'ta etkili olan kar yağışı, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların durumu hakkında merak uyandırdı. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Sivas Valiliği, yoğun kar yağışının etkisiyle okulların durumu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki; 6 Şubat yarın Sivas'ta okul var mı yok mu?