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Haberler Yaşam Yarın Sivas'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamasında bulundu! 6 Şubat yarın Sivas'ta okullar var mı yok mu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 20:27 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 20:28

Yarın Sivas'ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamasında bulundu! 6 Şubat yarın Sivas'ta okullar var mı yok mu?

Sivas'ta etkili olan kar yağışı, 6 Şubat 2025 tarihinde okulların durumu hakkında merak uyandırdı. Öğrenciler ve veliler, "Yarın Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusunun cevabını arıyor. Sivas Valiliği, yoğun kar yağışının etkisiyle okulların durumu hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Peki; 6 Şubat yarın Sivas'ta okul var mı yok mu?

Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamasında bulundu! 6 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı yok mu?

Sivas'ta kar yağışının devam etmesi nedeniyle yarın il genelinde okulların durumu gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler yarın Sivas'ta okullar tatil mi sorsuna yanıt arıyor. Valilikten yapılan son dakika açıklama ile karar belli oldu. Peki; 6 Şubat yarın Sivas'ta okul var mı yok mu?

Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamasında bulundu! 6 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı yok mu?
OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ
Sivas'ta kar yağışının devam etmesi nedeniyle yarın il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
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Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamasında bulundu! 6 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı yok mu?

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman yoğun şekilde devam eden kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak; taşımalı eğitim, il genelindeki, resmî - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 6 Şubat 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel, malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamasında bulundu! 6 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı yok mu?
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Yarın Sivas’ta okullar tatil mi? Valilik son dakika açıklamasında bulundu! 6 Şubat yarın Sivas’ta okullar var mı yok mu?
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