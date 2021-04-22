Yarın sokağa çıkma yasağında adliyeler açık mı? Bu yıl 23 Nisan’da Cuma günü adliyeler çalışıyor mu?

YARIN ADLİYELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken adliyelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

23 Nisan'da adliyelerin kapalı olacak. Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

23 NİSAN'DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan'da PTT'ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan'da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT'ler açık olacak.

RESMİ TATİL GÜNLERİ AÇIK MI?

Adliyeler, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Arefe günü gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

YARIN ADLİYELER AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil olacağı bilinirken adliyelerin çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;