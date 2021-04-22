Yarın sokağa çıkma yasağında adliyeler açık mı? Bu yıl 23 Nisan’da Cuma günü adliyeler çalışıyor mu?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken adliye çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Belirli gün ve haftalarda resmi kurumlar kapalı olurken 23 Nisan'da adliyeler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cuma gününe yani hafta içine denk geliyor. Geçen sene resmi tatil olan 23 Nisan'da resmi kurum olan adliyeler kapalıydı. Buna göre yarın sokağa çıkma yasağında adliyeler açık mı, çalışıyor mu sorusu yanıt bulurken kurumun Cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğu biliniyor.