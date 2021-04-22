Yarın sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? 23 Nisan’da Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Resmi tatiller arasında yer alan bu tarih ile birlikte hafta sonu birleştirilerek sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu kapsamda; hem resmi tatil olması hem de yasak olmasından dolayı eczane çalışma saatleri de merak edilir hale geldi. Özellikle salgın süresince ilaçların temin edileceği bir yer olması nedeniyle 23 Nisan'da Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Bu kapsamda, yarın sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? İşte bilgiler…