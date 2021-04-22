Yarın sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Bu yıl 23 Nisan’da Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Koronavirüs gölgesinde geçecek olan bugünde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 22 Nisan akşam saat 19:00'da başlayacak olan ve Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Her yıl resmi tatil günlerinde sorgulanan konular arasında yer alan 23 Nisan'da Cuma günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Yarın sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Eczane çalışma saatleri 2021