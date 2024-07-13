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Haberler Yaşam Yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? KPSS sınav günü 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 19:36 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 19:44

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? KPSS sınav günü 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS 2024) katılacak adaylar yarın toplu taşıma ücretsiz mi merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde araştırılan konuyla ilgili olarak 14 Temmuz Pazar günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, saat kaçtan kaça kadar ücretsiz merak ediliyor. Peki; KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? KPSS sınav günü 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi sınava katılacak adayların gündeminde. Sınav öncesi ve sonrasında ulaşımlarını sağlayacak adaylar gözlerini İETT açıklamalarına çevirdi. 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler bedava mı olacak belli oldu. Peki; yarın toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? KPSS sınav günü 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

KPSS GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

KPSS sınav merkezlerine ulaşmak için toplu taşımadan yararlanacak adaylar araştırmalara başladı.

Beklenen açıklama İETT'den geldi:

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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? KPSS sınav günü 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

"14 Temmuz Pazar günü yapılacak olan "Kamu Personel Seçme Sınavı'na" (KPSS) girecek yolcularımız ve öğretim görevlileri,
istanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? KPSS sınav günü 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

14 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA SAAT KAÇA KADAR ÜCRETSİZ?

Sınavdan 2 saat öncesinden ve sınav bitişinden 2 saat sonrasına kadar uygulanan ücretsiz toplu ulaşım uygulamasından katılımcılar ve görevliler yararlanacak.

Yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? KPSS sınav günü 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

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