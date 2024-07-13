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Yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? KPSS sınav günü 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
19:44
Yarın toplu taşıma ücretsiz mi 2024? KPSS sınav günü 14 Temmuz Pazar metro, metrobüs, otobüsler saat kaçtan kaça kadar ücretsiz?
14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS 2024) katılacak adaylar yarın toplu taşıma ücretsiz mi merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde araştırılan konuyla ilgili olarak 14 Temmuz Pazar günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, saat kaçtan kaça kadar ücretsiz merak ediliyor. Peki; KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...