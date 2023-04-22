YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI NETLEŞTİ! 2023 Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki üç oda bir salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım ise borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız.

Örneğin bu vatandaşımız yüzde 0,79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.

Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek.''