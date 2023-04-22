YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI NETLEŞTİ! 2023 Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin detayları duyurdu. Kurum, proje kapsamında konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini söylerken binlerce vatandaş ise bu noktada 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler sorusuna yanıt aramaya başladı. Yarısı Bizden Kampanyası başvuru tarihleri, kredi tutarı ve faiz oranları belli oldu. Peki, Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…