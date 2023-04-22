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Haberler Yaşam YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI NETLEŞTİ! 2023 Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.04.2023 01:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 01:55

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI NETLEŞTİ! 2023 Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin detayları duyurdu. Kurum, proje kapsamında konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini söylerken binlerce vatandaş ise bu noktada 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler sorusuna yanıt aramaya başladı. Yarısı Bizden Kampanyası başvuru tarihleri, kredi tutarı ve faiz oranları belli oldu. Peki, Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI NETLEŞTİ! 2023 Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler şeklindeki sorular gündemdeki yerini aldı. Evleri dönüşüme giren vatandaşlara sevindiren haber geldi. Bir son dakika açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlattıklarını açıkladı. Buna göre, Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek. Detaylar Bakan Kurum tarafından açıklandı. Bu gelişme sonrası söz konusu destek kampanyasının detaylarını öğrenmek isteyenler ''Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 Yarısı Bizden Kampanyası başvuru tarihleri, kredi miktarı ve faiz oranları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI NETLEŞTİ! 2023 Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: YARISI BİZDEN KAMPANYASI HAYATA GEÇİRİLDİ!

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi sabahı tarihinin en büyük felaketini yaşadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Asrın felaketi olarak nitelenen doğal afet, kentsel dönüşümün ne kadar mühim olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu noktada devlet harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliğiyle DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN kampanyası hayata geçirildi. 5 adımda gerçekleşecek büyük dönüşümle İstanbul depreme dayanıklı, daha dirençli konutlara kavuşacak.

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YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI NETLEŞTİ! 2023 Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı'nda Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüme ilişkin iki önemli müjde verdi.

Kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyasının başlatıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgil yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlerle İstanbul'un şehircilik tarihinde yeni sayfa açacağına inandığımı iki müjdemizi paylaşacağız.

İlk müjdemizin adı, kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyamızdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız.

Mesela, diyelim ki 100 metre kare büyüklüğünde iki oda bir salon evini yeniden yapmak isteyen vatandaşımızın önüne 1 buçuk milyon maliyet çıktı. Bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak ve böylece hemen evini yenileyebilecek.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI NETLEŞTİ! 2023 Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki üç oda bir salon ev için ise 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşımızın kendi koyacağı kısım ise borçlanacaksa ona da çeşitli kolaylıklar sağlayacağız.

Örneğin bu vatandaşımız yüzde 0,79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.

Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla ve kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek.''

YARISI BİZDEN KAMPANYASI DETAYLARI NETLEŞTİ! 2023 Kentsel dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler?

KAMPANYA İSTANBUL İLE BAŞLIYOR!

Kampanyayı, İstanbul'dan başlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Tüm bu dönüşümleri TOKİ güvencesi ve kalitesiyle gerçekleştirerek herhangi bir istismara veya tereddüte yer bırakmayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere de yine 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam şekilde yeniden yapmak istiyorsa devleti hibesiyle, kredisiyle yanındadır.

Kampanyayı, İstanbul'dan başlatıyoruz. Amacımız bu şekilde İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1 buçuk milyon konuttan durumu acil olan 300 binini, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde 1 yılda tamamlamaktır. Takip eden yıllarda da aynı dönüşüm rakamını yakalayarak İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız.

Çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasının ülkemize, İstanbul'umuza, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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